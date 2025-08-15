قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : لن نتبادل التجارة مع روسيا حتى إيقاف الحرب
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
فن وثقافة

منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

منة فضالي
منة فضالي
سارة عبد الله

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي بلوك صيفي بشورت قصير وإطلالة كاجوال أنيقة.

منة فضالي

وأثارت الفنانة منة فضالي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة، التي تحدثت فيها عن حياتها ومصدر دخلها وسفرها المتكرر، حيث قالت: “هتقولولي بتقولي الكلام ده ليه دلوقتي وانتي كل شويه في بلد ومنين فلوس والجو النيلة ده؟.. أقولكم الحمد لله أنا اشتغلت كتير جدا جدا وده رصيدي...”.

وتابعت مؤكدة على علاقتها بربها رغم الانتقادات المتعلقة بإطلالاتها، قائلة: “هتقولولي وانتي بتعرفي ربنا وانتي بتلبسي عريان؟.. أقولكم آه، يمكن أنا عند ربنا أحسن من ناس كتير...”.

واعتادت منة فضالي  على لفت الأنظار عبر السوشيال ميديا، ليس فقط بتصريحاتها الجريئة، بل أيضًا بإطلالاتها اللافتة التي توصف في كثير من الأحيان بـ"المثيرة للجدل"، خصوصًا في المهرجانات أو جلسات التصوير.

منة فضالي الفنانة منة فضالي اطلالة منة فضالي

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

مجلس النواب

روشتة برلمانية لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة

حوافز

حوافز وعلاوات تشجيعية لموظفي الدولة .. شروط الحصول عليها طبقا للقانون

مجلس النواب

تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

