محافظ مطروح يبحث مع "المصريين الأحرار" تلبية المطالب الجماهيرية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلًا من سلطان أبو الشيخ الزعيري، عضو الهيئة العليا وأمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، والعمدة غنيوة الفردي، وذلك لبحث عدد من المطالب الجماهيرية لأهالي مرسى مطروح وسيدي براني وقرية رأس الحكمة.

وخلال اللقاء، استعرض الزعيري أبرز احتياجات المواطنين، وفي مقدمتها إنشاء مدرسة بمنطقة راعي الصفراء بمدينة براني، وتوفير احتياجات طلاب المرحلة الابتدائية، ودعم طلاب مدرسة التمريض، إلى جانب تطوير حلقة السمك بمطروح، وسرعة صرف المتأخرات الخاصة بالمشروع الإماراتي برأس الحكمة، فضلًا عن تحسين خدمات المياه والكهرباء.

من جانبه، أكد المحافظ خالد شعيب موافقته على المطالب المطروحة، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أقرب وقت، بما يلبي احتياجات الأهالي ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة لهم.