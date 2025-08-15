الجبلاوي: الدولة المصرية قوية وصلبة ولا يستطيع أحد المساس بسيادتها

أكد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قوية وصلبة، ولا يمكن لأي جهة أو كيان أن يعبث بمقدراتها أو يهدد أمنها القومي، مشيرًا إلى أن الحديث عن “أحلام إسرائيل الكبرى” لا يتعدى كونه أوهامًا، لأن وجود الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية يمثل خطًا أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب من شبر واحد من أرض مصر.

وأضاف الجبلاوي: “الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي، ووقت الجد ستجدون الملايين على قلب رجل واحد، بالإضافة إلى أن الجيش المصري يمتلك عناصر قوية مدربة بأعلى مستوى، ويمتلك من القدرات التسليحية الحديثة ما يجعله من أقوى الجيوش في المنطقة، وذلك بفضل التحديث الكبير الذي شهده منذ تولي الرئيس السيسي الحكم”.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد النائب الجبلاوي على أن موقف مصر ثابت وواضح منذ البداية، وهو الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن نحو 80٪ من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين جاءت من مصر، في دلالة واضحة على عمق الالتزام المصري تجاه هذه القضية.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة من أجل وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحل الدولتين بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد على مكانة مصر المحورية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة