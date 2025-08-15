قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
بأسلوب الخطف والتهديد .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة مواطن بالأميرية |فيديو
مدرب الأهلي ضعيف ولازم يدفع للأهلي.. مجدي عبد الغني ينتقد ريبيرو
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
عالم أحلى.. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه بمشاركة نوران أبو طالب
أمين الإفتاء يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد: لا إثم عليك ولكن بشرط
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل منعت دخول أعضائنا إلى غزة لهذا السبب
حذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفة
انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجبلاوي: الدولة المصرية قوية وصلبة ولا يستطيع أحد المساس بسيادتها

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قوية وصلبة، ولا يمكن لأي جهة أو كيان أن يعبث بمقدراتها أو يهدد أمنها القومي، مشيرًا إلى أن الحديث عن “أحلام إسرائيل الكبرى” لا يتعدى كونه أوهامًا، لأن وجود الرئيس السيسي على رأس الدولة المصرية يمثل خطًا أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب من شبر واحد من أرض مصر.

وأضاف الجبلاوي: “الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي، ووقت الجد ستجدون الملايين على قلب رجل واحد، بالإضافة إلى أن الجيش المصري يمتلك عناصر قوية مدربة بأعلى مستوى، ويمتلك من القدرات التسليحية الحديثة ما يجعله من أقوى الجيوش في المنطقة، وذلك بفضل التحديث الكبير الذي شهده منذ تولي الرئيس السيسي الحكم”.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد النائب الجبلاوي على أن موقف مصر ثابت وواضح منذ البداية، وهو الدعم الكامل للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن نحو 80٪ من المساعدات التي وصلت إلى الفلسطينيين جاءت من مصر، في دلالة واضحة على عمق الالتزام المصري تجاه هذه القضية.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة من أجل وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحل الدولتين بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد على مكانة مصر المحورية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي إسرائيل الكبرى

