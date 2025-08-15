قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يحرز الهدف الثاني له والثالث للأهلي في شباك فاركو بالدوري

زيزو
زيزو
حمزة شعيب

أحرز أحمد سيد زيزو، الهدف الثالث للنادي الأهلي، والثاني له، في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

وحسم الأهلي نتيجة الشوط الأول في لقائه مع فاركو بهدفين نظيفين عن طريق محمد شريف وأحمد سيد زيزو.

ونجح أحمد سيد زيزو في إحراز هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 21  في شباك فاركو؛ بعد عرضية مميزة من محمد علي بن رمضان.

وقَبلَهُ، نجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول في شباك فاركو في الدقيقة 10 من عمر المباراة.

وجاء الهدف عن طريقة عرضية من الجهة اليمني من جانب محمد هاني نجح شريف في تسجيلها براسية مميزة.

وكان البرتغالي خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة فاركو، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي لمواجهة فاركو 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد شريف

المواجهة تعد التاسعة بين الفريقين منذ صعود فاركو إلى الدوري الممتاز موسم 2021-2022، أول لقاء جمعهما كان في 1 مارس 2022 وانتهى بفوز الأهلي 4-1، بينما كان آخر لقاء بينهما في 28 مايو الماضي، وانتهى بانتصار كبير للأهلي 6-0، سجل فيه وسام أبو علي أربعة أهداف، إلى جانب هدفي حسين الشحات وإمام عاشور.

الأهلي فاركو زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها فى مشاجرة بأسوان

تصادم

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

تموين دمياط

تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

بالصور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد