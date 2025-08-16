طريقة عمل الزيتون المدقوق في 3 أيام فقط.. وصفة سريعة ولذيذة لمحبي المخللات

مع بداية موسم حصاد الزيتون وطرحه في الأسواق، يبحث عشاق المخللات عن طرق سهلة وسريعة لتجهيز الزيتون الأخضر على المائدة.

ومن بين أشهر الوصفات التي تلقى إقبالًا كبيرًا، تأتي طريقة عمل الزيتون المدقوق التي تتميز بسرعة نضجها مقارنة بالطرق التقليدية، حيث لا تحتاج سوى 3 أيام فقط لتقديم طبق شهي وصحي.

طريقة عمل الزيتون المدقوق المخلل

مقادير الزيتون المدقوق:

2 كيلو من الزيتون الأخضر الطازج.

كوب من الملح الخشن.

عصير 4 حبات ليمون متوسطة الحجم.

2 فص ثوم مقطع شرائح.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

شرائح ليمون.

ماء مغلي ومبرد.

زيت زيتون.

أعواد كرفس.

خطوات تحضير الزيتون الأخضر المدقوق:

ـ اغسلي الزيتون جيدًا، ثم قومي بـ«دق» كل حبة بخفة باستخدام مدقة أو قاع كوب زجاجي حتى تتشقق القشرة دون تكسير اللب.

ـ انقعي الزيتون في وعاء كبير مملوء بالماء مع تغيير الماء كل 8 ساعات خلال أول 24 ساعة لتقليل المرارة.

ـ في اليوم الثاني، ذوبي الملح في ماء مغلي ومبرد (ملعقة كبيرة لكل كوب ماء)، ثم أضيفي عصير الليمون، شرائح الليمون، الفلفل الحار، الكرفس، والثوم.

ـ ضعي الزيتون في برطمانات زجاجية نظيفة، أضيفي بين طبقاته شرائح الليمون والفلفل، ثم صبي محلول التخليل حتى يغمره تمامًا.

ـ أضيفي طبقة رقيقة من زيت الزيتون على الوجه لمنع نمو البكتيريا.

ـ اتركي البرطمان في درجة حرارة الغرفة لمدة 48 ساعة.

النتيجة

بنهاية اليوم الثالث سيكون الزيتون جاهزًا للأكل بمذاق شهي وقوام طري، مع إمكانية إضافة أعشاب عطرية مثل الزعتر أو العصفر لإضفاء نكهة مميزة.