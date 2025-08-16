يهتم المسلمون في مختلف أنحاء مصر اهتماما كبيرا بمتابعة مواقيت الصلاة اليومية، باعتبارها من العبادات الأساسية التي تنظم حياتهم وترسم ملامح يومهم منذ طلوع الفجر وحتى صلاة العشاء.

وتختلف مواعيد الصلاة بين محافظة وأخرى وفق الموقع الجغرافي ودوائر العرض والطول، الأمر الذي يجعل متابعة المواقيت الصحيحة أمرا ضروريا لأداء الفروض في أوقاتها.

ويبحث الكثير من المواطنين بشكل يومي عن مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، حيث تمثل مواقيت الفروض الخمسة من الفجر وحتى العشاء، أهمية كبرى لدى المسلمين في تنظيم شؤون حياتهم والتزامهم بالعبادات في أوقاتها المحددة.

وفيما يلي بيان مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 أغسطس 2025 في عدد من محافظات مصر.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:49 ص

الظهر 12:59 م

العصر 4:35 م

المغرب 7:35 م

العشاء 8:58 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 4:51 ص

الظهر 1:04 م

العصر 4:42 م

المغرب 7:42 م

العشاء 9:06 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:44 ص

الظهر 12:55 م

العصر 4:32 م

المغرب 7:32 م

العشاء 8:55 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:42 ص

الظهر 12:47 م

العصر 4:20 م

المغرب 7:20 م

العشاء 8:41 م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر 4:57 ص

الظهر 12:53 م

العصر 4:19 م

المغرب 7:21 م

العشاء 8:38 م

وتؤكد هذه المواقيت الرسمية على اختلاف مواعيد الصلاة بين المحافظات وفق خطوط الطول والعرض، وهو ما يجعل المتابعة اليومية ضرورة لضمان أداء الفروض في توقيتها الشرعي.

وتبقى مواقيت الصلاة مؤشرا روحيا هاما في حياة المواطنين، إذ تعكس ارتباطهم بالعبادة في مواعيدها المقررة، وتجسد أهمية الانضباط والالتزام بالركائز الدينية في تفاصيل اليوم.

ومن ثم فإن متابعة هذه المواقيت بشكل يومي في مختلف المحافظات يضمن أداء العبادات في أوقاتها الشرعية، ويعزز القيم الدينية في المجتمع.