إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
شروط التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

المعهد الصحي الشرطي
المعهد الصحي الشرطي
محمد غالي

يبحث الراغبون في التقديم بالمعهد الصحي الشرطي، عن التفاصيل التي أعلنتها وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعام الدراسي 2025-2026 وذلك للذكور والإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية شعبة علمي، ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة واجتياز الاختبارات المقررة.

المعهد الصحي الصحي الشرطي

شروط التقديم في المعهد الفني الصحي الشرطي 2025
 

تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين غير حاصلين على الجنسية بطريق التجنس، وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في الأول من أكتوبر 2025.

 وحددت شروط القبول ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، مع تناسب الوزن وفق المعادلة المقررة، وألا يقل المجموع الكلي عن 60%، على ألا تقل درجات مادة اللغة الإنجليزية عن 65%.

ويشترط أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي منها، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله من أي معهد شرطي أو عسكري أو من الخدمة الحكومية.

 و يمنع الزواج أثناء فترة الدراسة، ويوقع الطالب على تعهد كتابي بالعمل في أي موقع شرطي تحدده الوزارة.

إجراءات القبول والمستندات المطلوبة


أكدت الوزارة أنه على المتقدم تقديم أشعة حديثة على الصدر مرفقة بتقرير معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي، ويحق للمعهد استبعاد أي طالب يثبت عدم لياقته الطبية في أي مرحلة من مراحل الاختبارات.

يتم سحب كراسات التقديم بدءا من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025، من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط. 

ويبدأ تسليم الكراسات بعد استيفائها من الإثنين 11 أغسطس حتى السبت 13 سبتمبر 2025 بمقر معهد الشرطة بمدينة نصر.

نظام الدراسة والمزايا
 

تبلغ مدة الدراسة عامين بنظام التردد اليومي، مع فترة إعداد وتدريب أساسي لمدة ثلاثة أشهر سنويا بالإقامة الداخلية في معهد معاوني الأمن. 

ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ودرجة معاون أمن ثالث، مع كافة حقوق وامتيازات أفراد هيئة الشرطة.

وتتحمل وزارة الداخلية نفقات الدراسة والتدريب والملابس المقررة، كما يتم صرف مكافأة شهرية للطلاب أثناء فترة الدراسة، مع منح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية. 

ويستفيد الخريجون من صندوق التكافل والخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها الوزارة لأفراد هيئة الشرطة.

كيفية التقديم بالمعهد الشرطي

