اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. الحكم على توربينى البحيرة 21 أغسطس

تصدر محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، الحكم على «م.ص» الشهير بـ«التوربينى» والمقيم بمدينة كفر الدوار، فى الواقعة التى أثارت الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخر.

ويأتى ذلك بعد أن قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطى شعله، إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، لبيان الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بخطف عدة أطفال تحت التهديد، والاعتداء عليهم وتصويرهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم، وتحديد جلسة الخميس المقبل 21 أغسطس 2025، للنطق بالحكم.

وكانت جلسات المحاكمة، قد بدأت برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفي سليمان وسط إجراءات أمنية مشددة وقام المستشار عبد العاطي شعلة، رئيس محكمة الجنايات باستكمال مرافعة الدفاع وسماع الشهود داخل غرفة المداولة، وذلك لخصوصيتها المجتمعية، فيما نفى المتهم الذى يبلغ من العمر 31 عاما خلال مثوله أمام هيئة المحكمة كافة الإتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة جملة وتفصيلا.