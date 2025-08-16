رئيس الوزراء البولندي: معركة مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا دخلت مرحلة حاسمة

أكد رئيس الوزراء البولندي، أن معركة مستقبل أوكرانيا وأمن بولندا وأوروبا بأسرها دخلت مرحلة حاسمة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، ذكر المستشار الألماني أنهم يرحبون بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا وإنهاء الحرب.



وقال المستشار الألماني: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا ونعمل لتحقيق سلام يحمي المصالح الحيوية لها ولأوروبا



فيما قال زيلنسكي: نحن بحاجة إلى سلام حقيقي وليس إلى توقف مؤقت للهجمات الروسية فيما أكدت لترامب ضرورة تكثيف الضغط على روسيا ويجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى المدى الطويل وكما على أوروبا والولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية والقضايا المتعلقة بالأرض لا يمكن حلها إلا معنا.