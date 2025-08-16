عميد لغة عربية أسيوط: ما تتعرض له الأمة العربية في عصرنا الحاضر يعصف بمقومات وجودها

أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، عن تنظيم المؤتمر العلمي الدولي السابع بعنوان: "التواصل المعرفي بين المشارقة والمغاربة وأثره في العلوم الإنسانية" في الفترة من 12-13 من شهر أبريل القادم 2026م برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وصرح الدكتور صابر السيد، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين الدول العربية الواقعة في المنطقة الشرقية أو ما يسمي جغرافيًا بالمشرق العربي ، وبين الدول الكائنة بالمنطقة الغربية أو ما يطلق عليه المغرب العربي، الأمر الذي يسهم في تحقيق الوحدة العربية المنشودة عن طريق تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية الجامعة بين مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أن الدافع وراء اختيار هذا العنوان، هو ما تمر به الأمة العربية في عصرنا الحاضر على اتساع نطاق جغرافيتها، وامتداد شاسع أراضيها، من موجات هدامة تفرق وحدتها، وتيارات مختلفة تعصف بمقومات وجودها وأسس بقائها وحياتها، هادفة في النهاية إلى طمس ملامح كيانها ، ومن ثَمَّ تَشَظِّيها وذوبانُ هويتِها.

كما يركز المؤتمر بصورة خاصة على أوجه التواصل في ميدان" العلوم الإنسانية "؛ باعتباره مجالاً خصبًا للتواصل المعرفي ، وبيان آثاره في مختلف المناحي والمجالات العلمية ؛ بما تحويه من فروع وتخصصات متنوعة، كان لها الأثر في إثراء وصقل الحضارة العربية بمكونيها الشرقي والغربي علي السواء.

ويهدف المؤتمر إلى أهداف المؤتمر الكشف عن جانب من جوانب التلاقي بين شطري الأمة العربية في الشرق والغرب ، وهو جانب التلاقح المعرفي بين علماء المشارقة وعلماء المغاربة وأثر ذلك في العلوم الإنسانية العربية.

ومن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها أيضا ما يأتي:

1-التعرف على الروابط ومظاهر الصلات المعرفية الثقافية بين المشارقة والمغاربة.

2- إدراك دور التواصل المعرفي في تحقيق التكامل الثقافي بين المشارقة والمغاربة، وأثر الجانب المعرفي على باقي مجالات الحياة في المجتمع العربي والإسلامي.

3- بيان أثر الحركة العلمية ودورها في التواصل المعرفي بين المشارقة والمغاربة مثل العلوم المتداولة ومناهجها - المؤلفات العلمية - العلماء المشارقة ببلاد المغاربة ودورهم في الحركة العلمية ، والعكس.

4 - التعرف على التراث الثقافي المشترك بين المشارقة والمغاربة العرب وغيرهم في العالم الإسلامي، وتعميق الروابط بين الأجيال .

5- إدراك الدور الذي قامت به الحواضر الإسلامية شرقاً وغرباً في الإشعاع العلمي عبر العصور المختلفة .

6 - التعرف على أهم العلوم والمعارف التي انتقلت من الشرق إلى الغرب الإسلامي والعربي ، والعكس في جميع مجالات العلوم الإنسانية وفروعها المتعددة " من دينية واجتماعية ولغوية وحضارية وغير ذلك.

أما عن محاور المؤتمر فهي كالآتي:

أولاً-اللغة العربية:

اللغويات:

المحور الأول: التواصل بين المشرق والمغرب وأثره في اتجاهات الفكر النحوي وتطوره.

المحور الثاني- التواصل المعرفي وأثره في اتجاهات التأليف والتصنيف.

المحور الثالث- التواصل وأثره في تيسير النحو وتنشيط حركة تعليمه

المحور الرابع- تأثير العوامل الثقافية على النحو العربي

المحور الخامس- المنجزات المعاصرة وأثرها في تحقيق التواصل المعرفي بين المشرق والمغرب العربي.

الأدب والنقد:

المحور الأول : الفنون النثرية العربية بين المشارقة والمغاربة.

المحور الثاني : الشعر العربي التطور والتأثير بين المشارقة والمغاربة.

المحور الثالث : مظاهر التأثير والتأثر بين المشارقة والمغاربة في نظريات النقد الأدبي

البلاغــة والنقـــد:

المحور الأول:المصنفات البلاغية المغربية وتأثير المشارقة عليها.

المحور الثاني: المصطلحات البلاغية بين المشارقة والمغاربة.

المحور الثالث: مناهج تحليل النصوص البلاغية بين المشارقة والمغاربة.

المحور الرابع: دور الرحلة العلمية في تحقيق التواصل بين علماء البلاغة العربية .

المحور الخامس: أعلام البلاغة بين المشرق والمغرب.

أصــول اللغـــــة

المحور الأول: الظواهر اللغوية وكيفية معالجتها بين المشرق والمغرب.

المحور الثاني: الدرس اللهجي بين المشارقة والمغاربة.

المحور الثالث: الجهود المعجمية للمشارقة واثرها في التدوين المعجمي المغربي

المحور الرابع: التبادل المعرفي بين علماء اللغة.

التاريخ والحضارة

المحور الأول : فضل الحضارتين المصرية والعراقية في العلوم والمعارف المغربية

المحور الثاني: التأثيرات الحضارية المتبادلة بين بلدان المشرق والمغرب.

المحور الثالث : جهود العلماء المشارقة والمغاربة في خدمة العلوم الإنسانية).

المحور الرابع : الرحلات العلمية بين المشرق والمغرب وأثرها التاريخي والمجتمعي.

المحور الخامس: الكتابة والتدوين التاريخي بين المغاربة والمشارقة.

المكتبات والمعلومات :

المحور الأول: أثر الرقمنة الموحدة للمخطوطات العربية على سهولة الوصول العالمي للمصادر التراثية

المحور الثاني: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتصنيف المخطوطات المشتركة بين المشرق والمغرب

المحور الثالث: تحديات الملكية الفكرية في نشر المخطوطات الرقمية: مقارنة بين تشريعات مصر والمغرب

المحور الرابع: أتمة نظام الإعارة البينية بين مكتبات المشرق والمغرب: فوائد ومحددات

المحور الخامس: دور المؤتمرات العلمية المشتركة في تعزيز التواصل المعرفي بين المشرق والمغرب في مجال المكتبات والمعلومات

الوثائق والأرشيف:

المحور الأول: علم الوثائق والأرشيف عند المشارقة والمغاربة دراسة مقارنة.

المحور الثاني: أهمية الأرشيفات الوطنية في حفظ الوثائق ذات الصلة بالعلاقات بين المشارقة والمغاربة.

المحور الثالث: سبل التعاون بين مؤسسات الأرشيف في المنطقتين لتبادل الخبرات والمعارف.

المحور الرابع: أهمية تبني معايير موحدة لتبادل البيانات والمعلومات الرقمية بين المشارقة والمغاربة.

العلوم الشرعية والفلسفية والعقدية:

المحور الأول: المناظرات الدينية والمذهبية بين المغاربة والمشارقة .

المحور الثاني: التواصل المعرفي بين المشارقة والمغاربة في المذاهب الفقهية .

المحور الثالث: المدرسة الكلامية المغربية وأثرها في الردود على المدرسة المَشّائيّة والإشراقيّة.

المحور الرابع: المدرسة الكلامية المشرقية وأثرها في الردود على الفلاسفة المغاربة

المحور الخامس: جهود المغاربة في الرد على أهل البدع والأهواء المشارقة

المحور السادس: معالم التّواصل بين متصوفة المشارقة والمغاربة

المحور السابع: المصنفات العلمية في العقيدة والشريعة بين المشرق والمغرب :التفسير، والحديث، والفقه وأصوله، وعلم الكلام.

ويعقد المؤتمر برئاسة الدكتور صابر السيد محمود ، عميد الكلية، ومقررا الدكتور أحمد حسن أبو عناية والدكتور شعبان السمنودي، ومنسق المؤتمر، الدكتور محمد الطاهر رضوان، مدرس التاريخ القديم بالكلية، والمسئول الإعلامي عن المؤتمر، الدكتور الحسيني حسن حماد، مدرس التاريخ الحديث بالكلية، كما يضم عددًا من اللجان النوعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.