بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025

بدأ الآن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة ( النظامين الجديد والقديم) آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية
وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا لـ 11 صباحا
كما بدأ الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الثانية والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهرا
وبدأ الآن أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا .
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)
السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية
الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ
الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة
الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا
السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء
جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)
السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية
الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية
الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ
الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد
الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا
السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء
الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل
الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا