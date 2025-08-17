بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2025

بدأ الآن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة ( النظامين الجديد والقديم) آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الثانية والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

وبدأ الآن أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا