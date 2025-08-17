البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد العذراء والمناولة الاحتفالية بالشرابية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية.

مريم أم الكلمة المتجسد

جاء ذلك بمشاركة الأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مريم أم الكلمة المتجسد"، مؤكدًا أنها أم الكنيسة.

وأشار الأب البطريرك إلى أن القديسة مريم هي ثمرة الأولى للقيامة، فهي دعوة لكل مؤمن مسيحي معمد ليتمثل بها.

كذلك، أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير، موصيًا الأسر بأن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم وبناتهم.

واختتم القداس الإلهي بالتطواف المريمي، وتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، من قِبل غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.