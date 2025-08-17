رباعية مميزة.. انتصار السيتي في افتتاح مشواره بالبريميرليج وتألق هالاند

استهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على وولفرهامبتون برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

تألق هالاند وبصمة الوافدين الجدد

شهدت المباراة تألق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي افتتح أهداف السيتي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف هدفه الثاني والثالث في الدقيقة 61، بينما وقع الوافد الجديد تيجاني رايندرز على الهدف الثالث في الدقيقة 73، واختتم الفرنسي البديل ريان شرقي مهرجان الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة 81.

مشاركة عمر مرموش

دخل النجم المصري عمر مرموش اللقاء من على مقاعد البدلاء، وشارك في الدقيقة 66 حتى صافرة النهاية، ليبدأ موسمه الأول مع مانشستر سيتي وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لرؤية تأثيره على خط الهجوم في الفترة المقبلة.

تشكيل السيتي أمام وولفرهامبتون

جاء تشكيل مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس، ستونز، دياز، آيت نوري

خط الوسط: نيكو جونزاليس، بيرناردو سيلفا، أوسكار بوب، رايندرز

خط الهجوم: دوكو، هالاند

إنفاق ضخم وصفقات قوية

مانشستر سيتي دخل الموسم الحالي بصفقات قوية تجاوزت قيمتها 153.4 مليون جنيه إسترليني، أبرزها: ريان شرقي، ريان آيت نوري، تيجاني رايندرز، النرويجي بنجامين كيركي، إضافة إلى الحارس الشاب جيمس ترافورد القادم من بيرنلي.

عمر مرموش والتحدي الجديد

انتقل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب إفريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ويطمح النجم المصري إلى أن يقود السيتي للعودة إلى منصات التتويج، بعد موسم مخيب انتهى بخسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس، والإقصاء المفاجئ من كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

ثقة جوارديولا

على الرغم من قصر فترة تواجد عمر مرموش مع الفريق، إلا أنه نجح في إثبات نفسه وترك بصمة واضحة، وهو ما يعزز قناعة بيب جوارديولا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة لخط هجوم مانشستر سيتي في الموسم الجديد.