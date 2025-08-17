قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء حصر وحدات الإيجار القديم.. ضمانات واضحة لحماية استقرار الأسرة المصرية
بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير
روسيا والاتحاد الإفريقي يدعمان ترشيح خالد العناني لقيادة اليونسكو 2025
زفاف في الساحل الشمالي.. أحمد الجندي يتصدر الترند
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سمبوزيوم بإكليريكية بولس الرسول بمسيساجا في كندا | صور

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

نظمت كلية القديس بولس الرسول بمسيساجا، التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، يومًا دراسيًا مفتوحًا لخدام وشباب الإيبارشية، دار حول مكانة العهد القديم في كنيسة العهد الجديد بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

رسامة شمامسة 

بدأ السمبوزيوم بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس بطرس وبولس بأوكيڤل في مقاطعة أونتاريو، وخلاله رسم نيافته مجموعة من أبناء الكاتدرائية شمامسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس.

واحتضنت الكاتدرائية باقي فعاليات السمبوزيوم، حيث حاضر فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي والقس لوقا والقس بطرس فيلبس  والقس مكاري يوسف والقس أرسانيوس والقس جريجوري صليب والقس أبانوب والباحث كيرلس قلادة.

كلية القديس بولس الرسول بمسيساجا العهد الجديد الأنبا مينا الكاتدرائية شمامسة القديس بطرس وبولس رسامة شمامسة

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: برنامج تدريبي لتسريع منظومة التصالح وإصدار تراخيص البناء

ذهب أسوان

بعد مبادرة ذهب أسوان.. وزير الثقافة يتبنى مشروع الفنانين التشكيليين مها جميل وعلي عبد الفتاح

النيل عنده كتير

وفاء النيل.. قصور الثقافة تُجدد العهد مع شريان الحياة بفعاليات متنوعة في المحافظات

بالصور

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

هبة مجدي
ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

توك توك
راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

