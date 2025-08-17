سمبوزيوم بإكليريكية بولس الرسول بمسيساجا في كندا | صور

نظمت كلية القديس بولس الرسول بمسيساجا، التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، يومًا دراسيًا مفتوحًا لخدام وشباب الإيبارشية، دار حول مكانة العهد القديم في كنيسة العهد الجديد بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية.

رسامة شمامسة

بدأ السمبوزيوم بالقداس الإلهي في كاتدرائية القديس بطرس وبولس بأوكيڤل في مقاطعة أونتاريو، وخلاله رسم نيافته مجموعة من أبناء الكاتدرائية شمامسة في رتبتي إبصالتس وأغنسطس.

واحتضنت الكاتدرائية باقي فعاليات السمبوزيوم، حيث حاضر فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي والقس لوقا والقس بطرس فيلبس والقس مكاري يوسف والقس أرسانيوس والقس جريجوري صليب والقس أبانوب والباحث كيرلس قلادة.