فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

محمد غالي

مع اقتراب نهاية العام، يترقب الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025، والتي تعد من أبرز المناسبات الدينية والرسمية التي تمنح كإجازة مدفوعة الأجر، إلى جانب ما تبقى من عطلات رسمية قبل ختام العام الجاري.

تشير الحسابات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف تحل هذا العام يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1447 هجريا. 

ومن المقرر أن يصدر قرار رسمي من رئيس مجلس الوزراء بمنح هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، على أن يتم تأكيده قبل حلول الموعد بفترة وجيزة.

مدة الإجازة المتوقعة


يأتي موعد المولد النبوي هذا العام متزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يلي يوم الخميس عطلة الجمعة ثم السبت، ليحصل الموظفون والعاملون على عطلة متواصلة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر 2025، وهي فرصة مثالية للراحة أو قضاء وقت مع الأسرة.

الإجازة للقطاعين العام والخاص


تسري إجازة المولد النبوي الشريف على جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، حيث يعتبر اليوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وفي حال احتاجت بعض الجهات الحيوية إلى تشغيل العاملين في هذا اليوم، فإن القانون يلزم بمنحهم بديلا عن الإجازة أو صرف أجر مضاعف.

العطلات الرسمية المتبقية في 2025


مع حلول النصف الأخير من العام، لم يتبق سوى مناسبتين رسميتين يحصل خلالهما المواطنون على عطلات مدفوعة الأجر، الأولى يوم الخميس 4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، والثانية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 بمناسبة عيد القوات المسلحة، حيث سيتم ترحيل موعدها من يوم الإثنين 6 أكتوبر إلى الخميس وفقا لسياسة الحكومة في توحيد العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.

وبذلك، تأتي إجازة المولد النبوي الشريف كأقرب عطلة رسمية ينتظرها ملايين الموظفين في مصر، قبل أن تختتم إجازة عيد القوات المسلحة قائمة الإجازات الرسمية للعام 2025.

