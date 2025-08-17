قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
محافظات

الدقهلية: ضبط 2 طن منتجات وسلع متنوعة وتحرير 184 مخالفة في حملة تموينية

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، المخابز، ومحال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، وتم خلالها ضبط، طن ونصف مسحوق منظفات بدون فواتير، 10 اسطوانات بوتاجاز، 25 كيلو مادة آيس كريم، 6250 علبة آيس كريم بدون ترخيص، 40 كيلو فراخ، 30 كيلو زيت مجهول المصدر.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

و تابع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، حملات المرور على إدارات،

السنبلاوين، تمي الامديد، دكرنس، نبروه، طلخا، مركز ميت غمر، مركز المنصورة، بني عبيد، أجا، وأسفرت عن تحرير 184 مخالفة، ففي قطاع المخابز، تحرير 160 مخالفة، شملت 72 محضر نقص وزن ( 8- 23، 10 محاضر مواصفات، 30 محضر تصرف في دقيق بعدد 340 شيكارة، 3 محضر بون صرف، 4 محضر عدم نضافة أدوات عجين، 3 محاضر سجل تفتيش، 13 محضر توقف بدون إذن، محضرين تجميع 126 بطاقة، محضر عدم وجود ميزان، 4 محاضر تجميع دقيق.

وفي قطاع الأسواق تم تحرير 24 مخالفة، شملت، 10 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار، 4 محاضر شهاده صحية، محضر بدون فواتير، محضرين مجهول المصدر، 3 محضر بدون ترخيص، محضر سجل صناعي، محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، محضر عدم الإعلان عن مخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

الدقهلية محافظ حملة تمونيه

