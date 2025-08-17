حبس وغرامة .. عقوبات مشددة تنتظر المتحرشين بفتاة الشيخ زايد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة التحرش وذلك بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بالتعدى عليها بالسب حال استقلالها سيارة أجرة بالجيزة .

وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى:

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

القبض على شخصين تحرشا بفتاة بالشيخ زايد

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائمة بالنشر مقيمة بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبسؤالها أفادت أنه بتاريخ 31 يوليو الماضى وأثناء استقلالها سيارة ملاكى تابعة "لأحد تطبيقات النقل الذكى" بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتحرش بها لفظياً والتعدى عليها بالسب والقذف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان – مقيمان بالجيزة) ، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (بدون لوحات معدنية ، بدون تراخيص).

وبمواجهتهما أقرا بحدوث خلافات حول أولوية المرور بينهما وبين قائد السيارة التى كانت تستقلها المذكورة وتعديهما عليها بالسب لقيامها بتصويرهما على إثر ذلك.

وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .