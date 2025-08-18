أحمد عبد الباسط يكشف عن عقوبة محمد هاني

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن عقوبة اللاعب محمد هاني بعد الإنذار الأخير في مباراة فاركو.

وكتب أحمد عبد الباسط:" معلوماتي..إيقاف محمد هاني مباراة واحدة فقط لحصوله على الإنذار الثاني والطرد وغرامة ٢٥٠٠ جنيه".

وكان قد علق أسامة حسن نجم الزمالك السابق، علي أزمة الحكم محمد معروف مع اللاعب محمد هاني، عقب مباراة فاركو.

وكتب أسامة حسن : "الفار ينقذ محمد معروف هي مش عافيه والزمن ده انتهاء تمام".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، طلب حضور الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وفاركو بقيادة محمد معروف الإثنين، لحضور جلسة تحليل المباراة والاستماع لما دار في غرفة الفيديو خاصة في واقعة طرد محمد هاني لاعب الأحمر.

وأضاف الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، أن غدا أيضا سيحضر الحكام الذين شاركوا في إدارة مباريات الجولة الثانية بالدوري، لشرح الأخطاء التي وقعت خلال اللقاءات منعا لتكرارها.

واختتم: "كل ما تردد عن إيقاف معروف أو استبعاده من مباريات الأهلي الفترة المقبلة، غير صحيح وأوسكار سيقف على تفاصيل ما حدث بين الحكم ومحمد هاني".