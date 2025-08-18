أمين البحوث الإسلامية يكرم مسئولي التطوير المتميزين على مستوى الجمهورية

كرَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم الإثنين، مسئولي التطوير المتميِّزين على مستوى مناطق وعظ الجمهوريَّة؛ وذلك في إطار خطَّة المجمع للارتقاء بالمنظومة الدعويَّة والإداريَّة، وتقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء، وتحقيق أهداف المجمع في نَشْر الوعي وتصحيح المفاهيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ووجَّه الدكتور محمد الجندي، الشُّكر للمكرَّمين على ما بذلوه مِنْ جهد واضح وعمل مخلِص انعكس على تطوير العمل في مناطقهم، مؤكِّدًا أنَّ تكريم المتميِّزين هو رسالةُ دعمٍ وتحفيزٍ لبقيَّة العاملين، ودعوةٌ لمزيد مِنَ التنافس الشريف من أجل خدمة رسالة الأزهر في الداخل والخارج.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة تُولِي اهتمامًا خاصًّا بملف التطوير، سواء في الجوانب الدعويَّة أو الإداريَّة أو التدريبيَّة، بما يواكب متطلَّبات العصر، ويعزِّز قدرة الواعظ على أداء رسالته بكفاءة، مشيرًا إلى أنَّ التكريم اليوم يأتي ضمن منظومة متابعة دقيقة لأداء العاملين في مختلِف المناطق.

تكريم المدير العام لإدارة التوجيه بمجمع البحوث بمناسبة بلوغه السن القانونية

مِن جانبهم، أعرب المكرَّمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يُعدُّ حافزًا قويًّا لمواصلة العمل والابتكار، مؤكِّدين أنَّ خدمة رسالة الأزهر شرفٌ عظيمٌ ومسئوليَّةٌ كبرى تستحقُّ بَذْل الغالي والنَّفيس.

في سياق متَّصل، كرَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الدكتور عرفة محمد عرفة، المدير العام لإدارة التوجيه بالمجمع، بمناسبة بلوغه السِّن القانونيَّة؛ تقديرًا لما قدَّمه من جهد وعطاء خلال سنوات عمله، راجيًا له دوام التوفيق والصحَّة والعافية.