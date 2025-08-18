قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يكرم مسئولي التطوير المتميزين على مستوى الجمهورية

أمين البحوث الإسلامية يكرم مسئولي التطوير المتميزين
أمين البحوث الإسلامية يكرم مسئولي التطوير المتميزين
محمد شحتة

كرَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم الإثنين، مسئولي التطوير المتميِّزين على مستوى مناطق وعظ الجمهوريَّة؛ وذلك في إطار خطَّة المجمع للارتقاء بالمنظومة الدعويَّة والإداريَّة، وتقديرًا لجهودهم في تطوير الأداء، وتحقيق أهداف المجمع في نَشْر الوعي وتصحيح المفاهيم. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

ووجَّه الدكتور محمد الجندي، الشُّكر للمكرَّمين على ما بذلوه مِنْ جهد واضح وعمل مخلِص انعكس على تطوير العمل في مناطقهم، مؤكِّدًا أنَّ تكريم المتميِّزين هو رسالةُ دعمٍ وتحفيزٍ لبقيَّة العاملين، ودعوةٌ لمزيد مِنَ التنافس الشريف من أجل خدمة رسالة الأزهر في الداخل والخارج.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة تُولِي اهتمامًا خاصًّا بملف التطوير، سواء في الجوانب الدعويَّة أو الإداريَّة أو التدريبيَّة، بما يواكب متطلَّبات العصر، ويعزِّز قدرة الواعظ على أداء رسالته بكفاءة، مشيرًا إلى أنَّ التكريم اليوم يأتي ضمن منظومة متابعة دقيقة لأداء العاملين في مختلِف المناطق.

تكريم المدير العام لإدارة التوجيه بمجمع البحوث بمناسبة بلوغه السن القانونية 

مِن جانبهم، أعرب المكرَّمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يُعدُّ حافزًا قويًّا لمواصلة العمل والابتكار، مؤكِّدين أنَّ خدمة رسالة الأزهر شرفٌ عظيمٌ ومسئوليَّةٌ كبرى تستحقُّ بَذْل الغالي والنَّفيس.

في سياق متَّصل، كرَّم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الدكتور عرفة محمد عرفة، المدير العام لإدارة التوجيه بالمجمع، بمناسبة بلوغه السِّن القانونيَّة؛ تقديرًا لما قدَّمه من جهد وعطاء خلال سنوات عمله، راجيًا له دوام التوفيق والصحَّة والعافية.

أمين البحوث الإسلامية يكرم مسئولي التطوير المتميزين البحوث الإسلامية مسئولي التطوير المتميِّزين تكريم المدير العام لإدارة التوجيه بمجمع البحوث مجمع البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرار جديد بشأن المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة

أرشيفية

توك توك السبب .. إخلاء سبيل طرفي مشاجرة بالسلام

أرشيفية

حاجه لله يا بيه.. قرار عاجل ضد عصابة الـ 14 للتسول بقصر النيل وعابدين

بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد