وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
برلمان

الانخفاض وصل إلى 20%.. نواب يكشفون أسباب تراجع أسعار السيارات.. وتوقعات باستمرار الهبوط

أسعار السيارات
أسعار السيارات
عبد الرحمن سرحان

خطة النواب: انخفاض أسعار السيارات بسبب تراجع الدولار ووزيادة التصنيع المحلي

برلماني: تراجع أسعار السيارات انعكاس لتحسن قيمة الجنيه

عضو خطة النواب: تراجع أسعار السيارات يخضع لمبدأ العرض والطلب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، تقريرا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مبادرة خفض الأسعار، والتي تم التوافق عليها وإطلاقها مؤخرا.

وتضمن التقرير أنه تم خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%؛ سواء الجديدة، أو المستعملة مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.

وأرجع عدد من النواب هذا الإنخفاض في أسعار السيارات إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها تراجع سعر الدولار، والذي هبط أمام الجنيه ليصل إلى فوق الـ 48 جنيه بعدما كان قد تجاوز في أوقات سابقة 51 جنيه، فضلا عن اتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات ما يعزز من استقرار السوق مستقبلا وسط توقعات بانخفاض الأسعار.

وقالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسباب انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة تعود في المقام الأول إلى تراجع سعر الدولار، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض من المفترض أن ينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات، وليس السيارات فقط.

وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع التجار والغرف التجارية كان له دور كبير في ضبط السوق وإحداث حالة من التوازن، وهو ما أسهم بدوره في تراجع الأسعار.

وأكدت "الكسان" أن الأمور تتجه لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو التصنيع المحلي للسيارات، مما يزيد حجم المعروض في السوق ويوفر منتجات بتكلفة أقل مقارنة بالاستيراد.

من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، وجهود الحكومة في السيطرة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأوضح "الجبلاوي"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن انخفاض سعر الدولار كان عاملاً رئيسيًا في هذا التراجع، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على ضمان انعكاس هذا الانخفاض على مختلف السلع والخدمات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الحوار المستمر بين الحكومة وممثلي التجار والغرف التجارية أسهم بشكل واضح في ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تعكس إرادة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية.

وأكد "الجبلاوي" أن اتجاه مصر نحو التصنيع المحلي للسيارات يمثل نقلة نوعية ستؤدي إلى زيادة المعروض وتخفيض الأسعار بشكل أكبر، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الانخفاض في أسعار السيارات جاء نتيجة طبيعية لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن سوق السيارات يخضع في الأساس لقواعد العرض والطلب.

وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن زيادة المعروض من السيارات إلى جانب تحسن قيمة الجنيه انعكس بشكل مباشر على الأسعار، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة مع توسع الدولة في التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

السيارات أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات أسعار السيارات اليوم توقعات أسعار السيارات

