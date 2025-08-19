قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
رياضة

الغندور يطرح سؤلاً للجماهير بشأن لاعب الزمالك في التسعينات

علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سؤالا للجماهير بشأن لاعب الزمالك في التسعينات.

وكتب الغندور: "لاعب زملكاوي في التسعينات أحرز هدفا في بطولة أفريقيا اسمه على اسم لاعب أهلاوي شهير  جدا والاثنين بيلعبوا في نفس المركز.. يا ترى مين واسمه إيه؟".

من جانب آخر، علق الإعلامي خالد الغندور على البلاغ المقدم لوقف أعمال البناء داخل فرع نادي الزمالك الجديد في أكتوبر. 

وكتب الغندور: "لا بد أن يعرف الجميع من هم وراء محاولة سحب الأرض من الزمالك، وما هو الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة في هذا الملف، ومن هو الشخص الذي تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل فرع أكتوبر".

وكشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن المجلس تفاجأ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترامب و زيلينسكي

قمة واشنطن بين ترامب وزيلينسكي.. ضغوط أمريكية لقبول الأمر الواقع.. وحسابات أوروبية تبحث عن ضمانات

ترامب و زيلينسكي

مدير المركز العربي للدراسات: ترامب يدفع كييف للقبول بالأمر الواقع.. وأوروبا في حالة انزعاج

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

أسيوط .. رفع درجة الاستعداد لمواجهة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

