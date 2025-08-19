الغندور يطرح سؤلاً للجماهير بشأن لاعب الزمالك في التسعينات

طرح الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، سؤالا للجماهير بشأن لاعب الزمالك في التسعينات.

وكتب الغندور: "لاعب زملكاوي في التسعينات أحرز هدفا في بطولة أفريقيا اسمه على اسم لاعب أهلاوي شهير جدا والاثنين بيلعبوا في نفس المركز.. يا ترى مين واسمه إيه؟".

من جانب آخر، علق الإعلامي خالد الغندور على البلاغ المقدم لوقف أعمال البناء داخل فرع نادي الزمالك الجديد في أكتوبر.

وكتب الغندور: "لا بد أن يعرف الجميع من هم وراء محاولة سحب الأرض من الزمالك، وما هو الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة في هذا الملف، ومن هو الشخص الذي تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل فرع أكتوبر".

وكشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن المجلس تفاجأ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.