سؤال فى النواب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء للخارج

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول ارتفاع شكاوى المواطنين من نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية والارتفاع غير المسبوق في استقالات أطباء التكليف، دون أن نرى حتى الآن خطة واضحة من الوزارة لوقف هذا النزيف الذي يهدد المنظومة الصحية بأكملها متسائلاً: لماذا لم يتم حتى الآن إعلان خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الاستقالات الجماعية بين أطباء التكليف؟.

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : هل تعتبر الوزارة أن الرواتب المتدنية والحوافز الضعيفة كافية لجذب الأطباء للبقاء في الخدمة الحكومية؟ وأين دور الوزارة في تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للأطباء الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة داخل المستشفيات؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوقف هجرة الأطباء للخارج، والتي تحرم مصر من كفاءات تم إنفاق المليارات على تأهيلها؟وهل تملك الوزارة إحصاءات دقيقة بعدد الأطباء المستقيلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ وإن كانت متوفرة، فلماذا لم يتم الإعلان عنها بشفافية أمام الرأي العام؟.

وأكد المهندس حسن المير أن استمرار الوضع الحالي ينذر بكارثة صحية، وأن صمت الوزارة وتباطؤها في التحرك الفعلي يثير تساؤلات حول مدى إدراكها لحجم الخطر الذي يهدد الأمن الصحي للمواطن المصري مطالباً بايجاد خطط وسياسات جديدة تكفل انهاء هذه المشكلات.