انطلاق مؤتمر طلاب اللجان الرياضية بالجامعات المصرية بالإسماعيلية بمشاركة 150 طالبًا

تنظم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة – ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي والإدارة العامة للاتحادات النوعية, بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مؤتمر "طلاب اللجان الرياضية بالاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية"، بمعسكر القرش بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 17 حتى 20 أغسطس 2025، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من أعضاء اللجان الرياضية بالجامعات المصرية.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء حفل الافتتاح وفعاليات اليوم الأول من المؤتمر بحضور نخبة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، جامعة قناة السويس إلى جانب قيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

يهدف المؤتمر إلى إعداد جيل واعٍ من القيادات الطلابية في مجال النشاط الرياضي بالجامعات، وتعزيز قيم الرياضة داخل الاتحادات الطلابية، وتفعيل دور طلاب اللجان الرياضية داخل جامعاتهم، إضافة إلى تعزيز روابط الصداقة بين طلاب الجامعات المصرية، والتعريف بالأنشطة الرياضية الجامعية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.