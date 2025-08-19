أيهما تفضل.. هيونداي I30 إم رينو ميجان 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات، بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30 ورينو ميجان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي I30 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4455 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1425 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253نيوتن/متر .

سعر هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

أبعاد رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تتوافر سيارة رينو ميجان موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1443 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2711 مم .

محرك رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تنتج سيارة رينو ميجان موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

سعر رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

جانب من تشيع الجثمان
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
طريقة عمل كاليماري
