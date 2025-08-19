أيهما تفضل.. هيونداي I30 إم رينو ميجان 2026

يحتوي سوق السيارات المصري، علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الطرازات، بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي I30 ورينو ميجان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

تأتى سيارة هيونداي I30 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4455 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1425 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2650 مم .

محرك هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي I30 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 140 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 253نيوتن/متر .

سعر هيونداي I30 موديل 2026

هيونداي I30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي I30 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

أبعاد رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تتوافر سيارة رينو ميجان موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1443 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2711 مم .

محرك رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تنتج سيارة رينو ميجان موديل 2026 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

سعر رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .