توقيع عقد تصميم وتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بهوت باستثمارات 14.3 مليون يورو

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مراسم توقيع عقد تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بهوت، التابعة لمركز نبروه، وذلك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وتحالف شركتي "إيتوس" و"عثمان جروب" المنفذتين للمشروع، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشركاء المعنيين، والتي تُقام على مساحة 8 أفدنة، بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية قدرها 14.3 مليون يورو، ممولة من بنك الاستثمار الأوروبي، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 18 شهرًا من تاريخ بدء الأعمال.



وأكد المحافظ أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية لخدمة قرى الوحدة المحلية ببهوت، والتي تشمل قرى: بهوت، وكفر بهوت، والدروتين، والطيبة، وطبنوها، وعزبة بنان، وعزبة الحاج عبد الغني، مشددًا على أن تنفيذ هذه المحطة يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين خدمات الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لاسيما في القرى والمناطق الريفية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي على دعمهم المتواصل لملف مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الثقة المتبادلة والشراكة البناءة بين الجانبين، وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص، وضمان توجيهه بالشكل الأمثل بما يحقق أعلى معدلات الإنجاز والجودة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.



وأعلن المحافظ أنه سيتابع بنفسه ميدانيًا سير العمل بالموقع على الطبيعة بشكل دوري، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قد تواجه المشروع لضمان خروجه بالشكل اللائق وتحقيق الفائدة المرجوة منه لأهالي القرى المستفيدة.



وقع عقد تنفيذ المحطة المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسانين المملوك المفوض عن تحالف شركة ايتوس وشركة عثمان جروب، وبحضور المهندس شيمون باينز مدير المكتب الاستشاري الدولي "جوبا"، والمهندس منير طاحون مدير مشروع كيتشنر بالشركة القابضة.