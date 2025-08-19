مدخنة.. السيطرة على حريق مبنى النادي الأهلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع بأحد مباني النادي الأهلي في مدينة نصر، حيث تبين أن الحريق اندلع في مدخنة مطعم بالمبنى بدون إصابات.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة ب ٣ سيارات اطفاء للسيطرة على حريق اندلع في المبنى الإداري الخاص بالنادي الأهلي في مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في أحد مباني النادي الأهلي بمدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.