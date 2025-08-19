القبض على سمكرى و صاحب محل تشاجرا بسلاح أبيض في حلون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول سمكرى "له معلومات جنائية"، وطرف ثان مالك محل مقيمان بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول البيع والشراء قام على إثرها الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض محاولاً التعدى على الطرف الثانى دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة "وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشارإليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .