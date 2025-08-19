قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
حوادث

القبض على سمكرى و صاحب محل تشاجرا بسلاح أبيض في حلون

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإشهار سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول سمكرى "له معلومات جنائية"، وطرف ثان مالك محل مقيمان بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول البيع والشراء قام على إثرها الطرف الأول بإشهار سلاح أبيض محاولاً التعدى على الطرف الثانى دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة "وبحوزة الأول السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشارإليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

