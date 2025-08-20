استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج أعمال ومحضر اجتماع الفيدرالي

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركي تقريباً خلال أغسطس ، مع ترقب المستثمرين تقارير نتائج أعمال عدد كبرى شركات التجزئة، ومحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 37 نقطة، أو 0.1%. بينما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك 100 تغيراً يُذكر.

وتأتي هذه التحركات بعد تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال جلسة التداول العادية يوم الثلاثاء، وانخفض مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك المركب بنحو 0.6% و1.5% على التوالي، بينما تمكن مؤشر داو جونز من تحقيق مكاسب طفيفة، مدعوماً بارتفاع أسهم هوم ديبوت بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.





وينتظر المستثمرون محضر اجتماع يوليو الاحتياطي الفدرالي، والمقرر صدوره يوم الأربعاء. في ذلك الوقت، أبقى صانعو السياسات على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة هذا العام، لكن محافظي الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، عارضا ذلك، وهي المرة الأولى التي يُخالف فيها مسؤولان لهما حق التصويت في الاحتياطي الفدرالي اتجاه الأغلبية منذ عام 1993.

ويأتي ذلك قبيل تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول، والتي سيتابعها المستثمرون لاستشراف مسار معدلات الفائدة.

وتُقدِّر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي احتمالاً بنسبة تقارب 85% لخفض البنك المركزي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في سبتمبر، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وعلق أندريه سكيبا، رئيس فريق بلوباي للدخل الثابت الأميركي في آر بي سي لإدارة الأصول العالمية، قائلاً: "نتوقع أن يُتيح اجتماع جاكسون هول لهذا العام فرصةً لباول للموافقة مجددًا على تخفيف القيود النقدية".

وأضاف سكيبا: "على الرغم من وجود بعض النقاط الساخنة في قراءة التضخم لهذا الشهر، فإن ذلك ربما لا يكفي لردع المُؤيدين للتيسير النقدي في اللجنة".

وقبل صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء، سيراقب المتداولون تقارير نتائج الأعمال من شركات Lowe’s وTarget وTJX Cos المقرر صدورها قبل افتتاح الجلسة.