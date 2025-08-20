تغيير اسم مطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"

اعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عن تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى “مطار الإسكندرية الدولي”.

وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2025، ضمن جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز الهوية الإقليمية لمحافظة الإسكندرية.

كما يشمل التغيير تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) من:

HEBA إلى HEAX

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني ، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.