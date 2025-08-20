محافظ بني سويف يتابع مع التعليم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم،سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس، وتختتم 25 من نفس الشهر ،حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحان عن 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة



جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير المتابعة اليومي ، الذي أعدته وكيل الوزارة الهواري ، تضمن الإشارة إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني منذ الصباح الباكر والاطمئنان على إجراءات تسليم الأسئلة وخروج خطوط السير في المواعيد المحددة ووصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدي" اليوم" الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات" نظام جديد " وفي مادة الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية " لشعبة الرياضيات " نظام قديم" ومادة الاقتصاد " الشعبة العامة نظام قديم

كما أكدت "وكيل الوزارة " خلال تواجدها بغرفة عمليات المديرية ، على توجيهاتها لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب ، والتأكيد على الملاحظين بضرورة قيام الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها ، فضلا عن التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي مخالفات تحدث بالامتحان.

جاء ذلك في حضور : الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء وممثل وزارة الداخلية ومسئول التطوير التكنولوجي.