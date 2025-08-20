قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
محافظات

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التعليم،سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي 16أغسطس، وتختتم 25 من نفس الشهر ،حيث بلغ إجمالي المتقدمين للامتحان عن 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل"195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة
 

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير المتابعة اليومي ، الذي أعدته وكيل الوزارة الهواري ، تضمن الإشارة إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني منذ الصباح الباكر والاطمئنان على إجراءات تسليم الأسئلة وخروج خطوط السير في المواعيد المحددة ووصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان ،حيث يؤدي" اليوم" الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات" نظام جديد " وفي مادة الرياضيات البحتة " الجبر والهندسة الفراغية " لشعبة الرياضيات " نظام قديم" ومادة الاقتصاد " الشعبة العامة نظام قديم

كما أكدت "وكيل الوزارة " خلال تواجدها بغرفة عمليات المديرية ، على توجيهاتها لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب ، والتأكيد  على الملاحظين بضرورة قيام  الطلاب بكتابة البيانات بدقة ومراجعتها قبل التوقيع عليها ، فضلا عن التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان أو أي من وسائل الغش المختلفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال اي مخالفات تحدث بالامتحان. 

جاء ذلك في حضور : الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية وسيد الجبالي مدير إدارة التعليم الثانوي وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وعادل حمودة مدير إدارة الاحصاء وممثل وزارة الداخلية ومسئول التطوير التكنولوجي. 

بني سويف تعليم بني سويف ثانوية بني سويف

