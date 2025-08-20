الرئيس السيسي يستعرض جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. وانخفاض أسعار الذهب والدولار |أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة

أكدت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح الوسطاء بالتهدئة بعد مرور 48 ساعة من استلامها المقترح، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر

في خطوة حاسمة لحماية خصوصية المواطنين والحد من المكالمات الترويجية المزعجة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد الخطوط والأجهزة التي تُستخدم في إرسال المكالمات الإعلانية غير المرخصة، هذه الخطوة التي ستُطبق خلال أيام قليلة، ستؤثر بشكل مباشر على المستخدمين الذين لا يلتزمون بالقواعد التنظيمية التي أُقرت منذ أكثر من عام.

تطبيق إجراء حاسم خلال 4 أيام فقط

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز بصدد تطبيق إجراء حاسم خلال 4 أيام فقط، لحجب المكالمات المزعجة من خلال إغلاق الخطوط المخالفة، بل وامتد الأمر إلى حظر الهاتف بالكامل في حال استخدامه المتكرر في تلك المخالفات.

هذا التصعيد جاء بعد أن لاحظ الجهاز أن بعض المخالفين يستمرون في الانتهاكات عبر شراء خطوط جديدة بعد إغلاق القديمة، ويستخدمون نفس الهاتف لإجراء المكالمات الترويجية.

وزير الخارجية: نشدد على أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، لرئيس وزراء لبنان، أننا ندعم جهود بسط سلطة الدولة اللبنانية، ونؤكد ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

وشدد وزير الخارجية على أهمية دعم الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة، وندعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة لبنان وسيادته وصون أمنه واستقراره، واتصالاتنا مع الأطراف الإقليمية والدولية تؤكد وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني.

وتابع: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته وأجوائه وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، ونؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

خبير بوكالة الفضاء الألمانية: مهمة "بيون-إم 2" الروسية تختبر حدود الحياة بالفضاء

قال المهندس أحمد فريد، الخبير بوكالة الفضاء الألمانية، إن مهمة "بيون-إم 2" الفضائية الروسية تُعد من المهام الطموحة التي تهدف إلى دراسة تأثير الفضاء على الكائنات الحية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تُعد استكمالًا لتجربة سابقة أُجريت عام 2013 تحت اسم "بيون-إم 1".

وأضاف فريد، في مداخلة مع برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة ميونخ، أن المهمة الجديدة تُعرف إعلاميًا بـ"سفينة نوح"، نظرًا لتضمنها عددًا من الكائنات الحية، منها حوالي 75 فأر تجارب، وألف ذبابة فاكهة، بالإضافة إلى نباتات، تم وضعها داخل كبسولات مجهزة بأجهزة استشعار متقدمة لرصد التغيرات الفسيولوجية التي قد تطرأ على أجسامها خلال الرحلة.

وأوضح أن أهمية هذه التجربة تكمن في قدرتها على محاكاة الظروف الفضائية ودراسة التأثيرات البيئية والفيزيائية على الحياة خارج الأرض، وهو ما يمهد الطريق لفهم أعمق حول قدرة البشر على التكيّف في البيئات الفضائية، خاصة في ظل التوجهات المستقبلية لبناء مستوطنات بشرية على كواكب أخرى.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب تقرير فيديو بعنوان أسعار اللحوم في الأسواق.

وقالت مراسلة القناة الزميلة ندى باهي، إنها متواجدة بأحد محلات الجزارة بمنطقة مصر الجديدة، وأن الأسعار تختلف من منطقة لـ منطقة.

وأكد صاحب المحل، أن أغلى كيلو لحمة لديه بالمحل يسجل 420 جنيه وتتراوح الأسعار بشكل عام بين 375 جنيه، حتى 420 جنيه، وأن سعر اللحمة التي توضع في الخضار تسجل 375 جنيه، وهذه اللحمة تكون بها نسبة دهون.



بعد تسببها في وفاة طفل.. خبير تغذية يكشف أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصغار

أكد الدكتور كرم جمال، خبير التغذية، أن النودلز أو الشعيرية سريعة التحضير ، أصبحت من أكثر الوجبات انتشارًا داخل البيوت المصرية، خصوصًا بين الأطفال في المدارس والنوادي، موضحًا أنها عبارة عن دقيق أبيض مقلي في زيوت مهدرجة وخالٍ تمامًا من القيمة الغذائية.

وقال جمال ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، إن النودلز تخلو من الفيتامينات والألياف، وتحتوي فقط على سعرات حرارية فارغة، مما يجعلها غير مشبعة وتؤدي إلى الإفراط في تناولها، وبالتالي تسبب السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأضاف أن خطورة النودلز تكمن في محتواها العالي من الصوديوم، مشيرًا إلى أن العبوة الواحدة تحتوي على الاحتياج اليومي الكامل للفرد من الصوديوم، وإذا تناول الشخص أكثر من عبوة فقد يصل لمستويات حرجة تهدد الأطفال تحديدًا بمشاكل في القلب أو تسمم بالصوديوم، خاصة إذا كانوا يعانون أصلًا من أمراض قلبية.

وأشار إلى أن الشعيرية تُقلى عادة في زيوت نخيل مهدرجة، وهي أخطر أنواع الدهون التي تؤدي إلى تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب عند الإفراط في استهلاكها.

انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3874 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4520 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5165 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36160 جنيها.

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-8-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.53 جنيه للبيع و48.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.73 جنيه للبيع، و56.56 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.64 جنيه للبيع، و65.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 158.81 جنيه للبيع، و158.31 جنيه للشراء.

الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بطقس غير مستقر على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية بسواحل البحر الأحمر وخليج السويس.

حركة الملاحة والصيد

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح في هذه المناطق قد تتراوح بين 40 إلى 60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مما يؤثر سلبًا على حركة الملاحة والصيد.