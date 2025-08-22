قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل مربي التين

ريهام قدري

إذا كنتي تودين عمل المربي بالمنزل نقدم إليكي طريقة سهلة لعمل مربى التين البرشومي في البيت بمذاق رائع.

المكونات:

1 كيلو تين برشومي ناضج
750 جرام سكر (¾ كيلو) – يمكن تقليل الكمية حسب الرغبة
عصير نصف ليمونة
نصف كوب ماء (اختياري، حسب قوام التين)
عود قرفة (اختياري لإضافة نكهة)

الطريقة:

تحضير التين

اغسلي التين جيداً ثم قطّعيه إلى أرباع أو أنصاف حسب الحجم.
يمكن ترك القشرة أو تقشيرها حسب الرغبة (مع القشرة يكون طعم المربى أطيب وغني بالألياف).

إضافة السكر

ضعي التين في وعاء عميق واغمريه بالسكر.
اتركيه منقوعاً من 3 إلى 4 ساعات (أو ليلة كاملة في الثلاجة) حتى يُخرج عصارته.

الطهي

ضعي الخليط على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويبدأ التين في الغليان.
أزيلي الرغوة البيضاء كلما ظهرت على السطح.
أضيفي عصير الليمون وعود القرفة (إن رغبتِ).

التقليل

اتركي المزيج على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر حتى يثخن القوام (حوالي 30 – 40 دقيقة).
لا تتركيه طويلاً حتى لا يتبلور السكر.

التعبئة

اسكبي المربى ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة، وأغلقيها بإحكام.
اقلبي البرطمانات رأساً على عقب لدقائق لضمان تفريغ الهواء، ثم خزنيها في مكان بارد.

نصيحة: للتأكد أن المربى وصلت للقوام المناسب، ضعي نقطة منها على طبق بارد، إذا تماسكت ولم تسيح بسرعة فهي جاهزة.

