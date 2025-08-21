أخبار السيارات| نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس.. تعرف على ميشيل تشيستنسن مهندسة تصميم السيارات الأمريكية

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميشيل كريستنسن هي أول امرأة تقود تصميم الهيكل الخارجي لسيارة خارقة، محطمة القيود النمطية ومتحدية التوقعات، حيث استطاعت كريستنسن أن تثبت بأن الموهبة والشغف لا يعترفان بالجنس أو التقاليد الراسخة، واستطاعت من خلال تصميماتها الجريئة والمبتكرة أن تسجل اسمها في تاريخ صناعة السيارات .

الظروف الجوية تعتبر واحدة من العوامل التي تؤثر على حالة السيارة وسلامة ركابها، وعند ركن السيارة في الشمس لفترات طويلة تتعرض السيارة لتليفيات متعددة تؤثر على مظهرها الداخلي والخارجي.

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

كشفت شركة نيسان عن طرازها نيسان التيما موديل 2026، وتستمر نسختها الصينية باسم تينا في استلام تحديثات متعددة، وتعاونت نيسان مع دونج فينج لتطوير التيما للمستهلكين الصينيين.