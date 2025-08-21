قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال 4 عربيات في خبطة واحدة | تفاصيل حادث مطروح إسكندرية المأساوي
الهلال الأحمر المصري يدفع بالقافلة الـ21 إلى غزة غدا
منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه
البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري
قناة عربية تحصل على حقوق بث الدوري الألماني حصريًا في الشرق الأوسط
ابتزاز وتلاعب .. التمريض تكشف تفاصيل فضيحة مَدرسة الإسكندرية
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على مودرن سبورت بهدف البرازيلي ألفينا
دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الزمالك ومودرن سبورت.. ما السبب؟
وزير النقل والصناعة: نعمل على وجود مصنع لإنتاج الزبيب على مستوى عالٍٍٍِ
غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث
في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة
برازيلي وأسمر.. ألفينا يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن الرقب: نتنياهو يعيد إحياء حلم إسرائيل الكبرى

نتنياهو
نتنياهو
علي مكي

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن ما يجري من مفاوضات حول قطاع غزة أو بشأنه يثير كثيراً من التساؤلات، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس سياسة المراوغة في غزة بينما تواصل سرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال يصر على توسيع الاستيطان وتقسيم الضفة، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عاد ليُحيي حلم "إسرائيل الكبرى" المطروح منذ عام 1895. 

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال اليوم يعكس تمسكه بالمشروع الاستيطاني ومحاولاته فرض واقع جديد على الأرض.

وأشار الرقب إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً خلال الأيام الماضية عبر جهودها لوقف التصعيد والتوصل إلى تهدئة، مؤكداً أن تحرك القاهرة يعكس إدراكها المبكر لحجم الخطر المحدق بالشعب الفلسطيني. 

ولفت إلى أن بيانات الخارجية المصرية الأخيرة جاءت كتحذير واضح للمجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية التصعيدية.

كما نبه إلى أن قرار توسيع الاستيطان في الضفة جاء كردّ مباشر على مواقف بعض الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس منطق التحدي الإسرائيلي للقانون الدولي. 

وأوضح أن نتنياهو لم يتردد في مهاجمة فرنسا عبر تصريحات وقحة، بل سمح لابنه بمهاجمة الرئيس ماكرون شخصياً، في إشارة إلى تعامل حكومة الاحتلال مع نفسها كقوة فوق القانون.

وتوقف الرقب عند خطورة الموقف الأمريكي الذي وصل إلى حد معاقبة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، فقط لأنهم أصدروا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق، معتبراً أن هذا السلوك يمثل انحيازاً فاضحاً للاحتلال وتحدياً للمؤسسات الدولية.

وأكد القيادي في فتح أن ما يجري هو صراع "قانون الغاب"، حيث تتحكم القوى المتنفذة وتفرض هيمنتها، بينما يستمر الاحتلال في القتل والتهجير بدعم واضح من حلفائه.

وأشار إلى مساعي إسرائيل لتوطيد علاقاتها الإقليمية رغم استمرارها في احتلال أراضٍ عربية، مبيناً أن اللقاءات الأخيرة في فرنسا تكشف أن حكومة الاحتلال ترى الظروف الدولية مواتية للاستمرار في سياساتها العدوانية، وهو ما يفسر وقاحة نتنياهو واستمراره في تحدي العالم.

نتنياهو حركة فتح غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف

عشية تذكار إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري 21 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 21 أغسطس 2025

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

بالصور

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تنظم الضغط والسكر وتمنع الشيخوخة.. بذور شهية تخلصك من هذه المشاكل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

زيت شهير ينقص الوزن ويزيد التركيز.. لن تتوقعه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد