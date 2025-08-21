أيمن الرقب: نتنياهو يعيد إحياء حلم إسرائيل الكبرى

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، إن ما يجري من مفاوضات حول قطاع غزة أو بشأنه يثير كثيراً من التساؤلات، مشيراً إلى أن إسرائيل تمارس سياسة المراوغة في غزة بينما تواصل سرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف الرقب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال يصر على توسيع الاستيطان وتقسيم الضفة، في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عاد ليُحيي حلم "إسرائيل الكبرى" المطروح منذ عام 1895.

وأوضح أن ما يقوم به الاحتلال اليوم يعكس تمسكه بالمشروع الاستيطاني ومحاولاته فرض واقع جديد على الأرض.

وأشار الرقب إلى أن مصر لعبت دوراً محورياً خلال الأيام الماضية عبر جهودها لوقف التصعيد والتوصل إلى تهدئة، مؤكداً أن تحرك القاهرة يعكس إدراكها المبكر لحجم الخطر المحدق بالشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن بيانات الخارجية المصرية الأخيرة جاءت كتحذير واضح للمجتمع الدولي من السياسات الإسرائيلية التصعيدية.

كما نبه إلى أن قرار توسيع الاستيطان في الضفة جاء كردّ مباشر على مواقف بعض الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس منطق التحدي الإسرائيلي للقانون الدولي.

وأوضح أن نتنياهو لم يتردد في مهاجمة فرنسا عبر تصريحات وقحة، بل سمح لابنه بمهاجمة الرئيس ماكرون شخصياً، في إشارة إلى تعامل حكومة الاحتلال مع نفسها كقوة فوق القانون.

وتوقف الرقب عند خطورة الموقف الأمريكي الذي وصل إلى حد معاقبة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، فقط لأنهم أصدروا مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق، معتبراً أن هذا السلوك يمثل انحيازاً فاضحاً للاحتلال وتحدياً للمؤسسات الدولية.

وأكد القيادي في فتح أن ما يجري هو صراع "قانون الغاب"، حيث تتحكم القوى المتنفذة وتفرض هيمنتها، بينما يستمر الاحتلال في القتل والتهجير بدعم واضح من حلفائه.

وأشار إلى مساعي إسرائيل لتوطيد علاقاتها الإقليمية رغم استمرارها في احتلال أراضٍ عربية، مبيناً أن اللقاءات الأخيرة في فرنسا تكشف أن حكومة الاحتلال ترى الظروف الدولية مواتية للاستمرار في سياساتها العدوانية، وهو ما يفسر وقاحة نتنياهو واستمراره في تحدي العالم.