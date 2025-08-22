قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثلاثي الاهلي صداع في رأس العميد.. أزمات تواجه منتخب مصر قبل مبارتي اثيوبيا وبوركينا فاسو
بوليانسكي: سوريا على مفترق طرق خطير والمصالحة الوطنية هي التحدي الأكبر
3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
خلال ساعات.. انقطاع المياه في عدد من مناطق الجيزة
خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025
هل يجوز تسمية البنت باسم تبارك؟.. الإفتاء تجيب
واشنطن تطالب إسرائيل بتقليص الضربات الجوية غير العاجلة على لبنان
قائد الحرس الثوري الإيراني: ردنا على أي خطأ إسرائيلي سيكون سريعًا وحاسمًا
سعر الدواجن في الأسواق الآن.. مفأجاة في ثمن البيض
اشتباكات السليمانية .. بارزاني يدعو لوقف العنف ويحذر من التصعيد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علي رؤوف: أطمح لتقديم وعي فني يشرف مصر أمام العالم

علي رؤوف الموزع الموسيقي
علي رؤوف الموزع الموسيقي
علي مكي

قال علي رؤوف الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة tmt، إن متابعيه يرحبون بالمحتوى الذي يقدمه، إذ يغير توزيع بعض الأغاني إلى أغاني شعبية حزينة.

وتابع: "الناس بتبقى مبسوطة، وبيقولوا إحنا بنرقص على أحزاننا، لأني بقلب الأحزان رقص، وبالنسبة للمطربين أصحاب الأغاني بيبقوا مبسوطين، وبعضهم يشارك مقتطفات من الأغاني على الستوريز".

وأضاف رؤوف، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أطمح أن أقدم وعيا فنيا لبلدي، وأن أنطلق من بلدي لأشرفها في العالم بالوعي الفني الحقيقي النابع من الموهبة الممزوجة بالدراسة، لأن الموسيقى والتوزيع الموسيقي ليسا عبارة عن نغمات بجوار بعضها، فالأمر له علاقة بالفيزياء وعلم النفس، وهذا ما يجهله كثيرون".

وتابع علي رؤوف الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة tmt: "سأحاول بقدر الإمكان أن أقدم محتوى يشرف أسرتي وبلدي قدام العالم كله عشان مصر ولادة".

على رؤوف الجيتار الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحديث الجديد للهاتف

إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات

انغام

ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

الثقب الاسود

غلق الثقب الأسود.. أمن الجيزة يداهم وكر الإجرام ويضبط مسجلين خطر وأطفال أحداث

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات

طريقة حذف آخر تحديث للأندرويد في 3 خطوات.. إليك الطريقة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

في عز الصيف.. خريطة سقوط الأمطار غدًا الجمعة

احمد شيبة

خدوا دولارات وذهب .. تفاصيل مثيرة في سرقة شقة أحمد شيبة بالعجمي

ترشيحاتنا

كيا K4 وتويوتا كورولا

بالأسعار.. لو معاك مليون و300 ألف جنيه تشتري بديلة السيراتو ولا كورولا؟

ستروين c5 موديل 2025

ستروين c5 موديل 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. أعلى فئة

أحدث سيارات كيا

أحدث سيارات كيا شبابية 2025 .. تصميم وأداء عصري

بالصور

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

الاندومي
الاندومي
الاندومي

أخطر مما تتوقع.. خالد منتصر يكشف تفاصيل حالة أنغام| حيرة أطباء ألمانيا

انغام
انغام
انغام

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد