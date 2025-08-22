علي رؤوف: أطمح لتقديم وعي فني يشرف مصر أمام العالم

قال علي رؤوف الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة tmt، إن متابعيه يرحبون بالمحتوى الذي يقدمه، إذ يغير توزيع بعض الأغاني إلى أغاني شعبية حزينة.

وتابع: "الناس بتبقى مبسوطة، وبيقولوا إحنا بنرقص على أحزاننا، لأني بقلب الأحزان رقص، وبالنسبة للمطربين أصحاب الأغاني بيبقوا مبسوطين، وبعضهم يشارك مقتطفات من الأغاني على الستوريز".

وأضاف رؤوف، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "أطمح أن أقدم وعيا فنيا لبلدي، وأن أنطلق من بلدي لأشرفها في العالم بالوعي الفني الحقيقي النابع من الموهبة الممزوجة بالدراسة، لأن الموسيقى والتوزيع الموسيقي ليسا عبارة عن نغمات بجوار بعضها، فالأمر له علاقة بالفيزياء وعلم النفس، وهذا ما يجهله كثيرون".

وتابع علي رؤوف الموزع الموسيقي ومؤسس فرقة tmt: "سأحاول بقدر الإمكان أن أقدم محتوى يشرف أسرتي وبلدي قدام العالم كله عشان مصر ولادة".