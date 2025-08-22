نقلت وكالة رويترز عن مصادرها، أن سوريا تعتزم إعادة تقييم عملتها وحذف صفرين سعيا لتحقيق الاستقرار.

يأتي ذلك في ظل ما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية عن إنشاء هيئة ضمان الودائع في سوريا، وذلك في إطار خطة المركزي الشاملة لتطوير النظام المالي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأوضح الدكتور الحصرية عبر منصة “لينكد إن” أن الهدف من قرار إنشاء الهيئة هو حماية أموال المودعين ضمن معايير وضوابط واضحة، وتعزيز استقرار النظام المالي، ومنع المخاطر المرتبطة بأي تعثّرٍ مستقبليٍّ في أيّ مؤسسة مالية.

ولفت الحصرية إلى أن القرار يوفّر بيئةً أكثر أماناً لعودة الاستثمارات والتحويلات المالية، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية عبر بناء شبكة أمان مالي حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وبين حاكم مصرف سوريا المركزي أن هيئة ضمان الودائع ليست مجرّد إجراءٍ مؤسسيّ جديد بل هي خطوة إستراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعةٍ أساسيةٍ للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأكد الحصرية التزام المركزي بتطوير بنية مالية مؤسساتية متينة تخدم تطلعات السوريين وتستقطب شركاء في الداخل والخارج.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي ذكر في تصريح سابق في الـ 4 من يوليو الماضي عن أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، وأنه سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية.