الحكومة الألمانية: من غير المرجح الاعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا

أكدت الحكومة الألمانية، أنه من غير المرجح الاعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضحت الحكومة الألمانية: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون في نهاية مفاوضات حل الدولتين".



وفي سياق آخر، أكد المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ المجاعة أصبحت أمرا واقعا في مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح المفوض العام لأونروا: "من المتوقع أن تنتشر المجاعة في جنوب غزة بحلول نهاية سبتمبر".