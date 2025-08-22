مهرجان العلمين الجديدة .. الرابر ناصر يبدأ حفل وويجز ينتظر

بدأ حفل مطرب الراب ويجز، والرابرز Dizzy too Skinny وناصر وخالد علي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وكان الرابر ناصر، هو أول من بدأ حفل الليلة، وينتظر أن يصعد بعده Dizzy too Skinny وخالد علي، على أن يختتم ويجز الحفل.

حفل ويجز

ويأتي حفل ويجز وDizzy too Skinny وناصر، في الليلة السابعة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد ستة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور، ومروان بابلو وليجي سي وشهاب).

قواعد وإرشادات حفل ويجز

تفتح البوابات الساعة 7 مساءً.

يرجي طباعة واستلام التذكرة الورقية من خلال الفروع الخاصة بنا.

غير مسموح بدخول الأطفال اقل من ١٢ سنة.

غير مسموح بدخول الألعاب النارية او أي مواد قابلة للاشتعال.

غير مسموح بدخول اي مواد تؤثر على الادراك او الوعي.

تذاكر حفل ويجز في العلمين

طرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل، والتي جاءت بفئات متعددة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وجاءت كالتالي:

قيمة التذكرة الـ regular بـ 800 جنيه.

وقيمة التذكرة الـ fan pit بـ 1200 جنيه.

والتذكرة الـ front line بـ 5000 جنيه.

والتذكرة الـ high tabel لخمسة أفراد يبلغ سعرها 50 ألف جنيه.

والتذكرة الـ lounges لثمانِي أفراد يبلغ سعرها 100 ألف جنيه.

ألبوم ويجز بحفل مهرجان العلمين الجديدة

أعلن مغني الراب ويجز موعد طرح ألبومه الجديد وذلك يوم 29 أغسطس الجاري بعد حوالي أسبوع من حفله المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وكشف ويجز عبر انستجرام عن موعد طرح أحدث أغنياته يوم الثلاثاء المقبل قبل يومين من حفله في العلمين.

وأشار ويجز إلى أنه سيشارك جمهور الحفل عدد من أغاني الألبوم الجديد قبل طرحها رسميا نهاية الشهر الجاري.