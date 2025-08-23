خبير سياحي: طفرة غير مسبوقة في الاشغالات الفندقية قبل الموسم الشتوي

أكد خبير السياحة طارق سرحان، أن القطاع السياحي يشهد انتعاشه واضحة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن كلا من السياحة الشاطئية والثقافية تسجلان معدلات مرتفعة ومبشرة جدا، للموسم السياحي القادم، بما يعكس طفرة غير مسبوقة في نسب الإشغال والعوائد.

وأوضح سرحان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن السياحة الثقافية عادة ما تبدأ في الانتعاش من منتصف سبتمبر وحتى مطلع أكتوبر، حيث تستقبل المدن التاريخية مثل الأقصر وأسوان أعدادا متزايدة من الزائرين مع اعتدال درجات الحرارة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفنادق يعد مؤشرا مباشرا على قوة الطلب، لافتا إلى أن حركة الحجوزات تشهد نشاطا ملحوظا بالمدن الساحلية، خاصة الغردقة والعلمين الجديدة.

وأضاف أن مدينة الغردقة استقبلت نحو 112 رحلة خلال يومين أو ثلاثة فقط، وهو ما يعكس قوة الإقبال حتى في فصل الصيف.