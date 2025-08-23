قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية نجع الشراقون التابعة للوحدة المحلية بقرية برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا أودى بحياة طفل في العاشرة من عمره، بعدما تعرض لصعق كهربائي مفاجئ.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة سوهاج، إخطارًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث صعق كهربائي داخل نطاق مجلس قروي برديس.

وبالانتقال وبالفحص، تبين مصرع الطفل ياسين علي إبراهيم، 10 سنوات، مقيم بقرية العساكرة التابعة لنفس المجلس القروي، متأثرًا بصدمة كهربائية قوية تعرض لها في ظروف مفاجئة، أسفرت عن توقف وظائفه الحيوية في الحال.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، حيث جاء نتيجة ماس كهربائي عرضي، مما تسبب في وفاة الطفل على الفور قبل محاولة إنقاذه.

وقد نُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من إجراءات الدفن الرسمية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، التي أمرت بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثمان.

