دعاء شهر ربيع الأول .. كلمات تفتح لك الأبواب المُغلقة ببركة سيدنا النبي
خبير تنمية بشرية: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل «تطوّع» وليس واجبًا |فيديو
شيكابالا: عايز أشطب من حياتي خناقاتي مع جماهير الأهلي
قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر
الأهلي يفاوض إمام عاشور للتجديد حتى 2030.. وشوبير يكشف التفاصيل
فنانة مصرية تحكي رحلتها من طفولة صعبة في الغربة إلى التمثيل بألمانيا |فيديو
موقع عبري: محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس أركان الحوثيين في اليمن باءت بالفشل
الإسماعيلي في اختبار صعب أمام طلائع الجيش بحثًا عن أول انتصار بالدوري
بعد غرق 6 طلاب.. استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي لليوم الثاني
انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ خارج مصر غدا.. وهذه شروط فوز المرشحين
100 مليون جنيه حشيش| إحالة تشكيل عصابي شديد الخطورة للمحاكمة الجنائية
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة
أخبار البلد

قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بطموه

الأنبا صموئيل
الأنبا صموئيل
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه وتوابعها، قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس بمقر المطرانية بطموه، وسط مشاركة الآباء الكهنة وحضور عدد كبير من شعب الإيبارشية.

عيد العذراء مريم 

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، أمس، القداس الإلهي بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمركز المحمودية، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة  إبصالتس(مرتل)، و ١١ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة شماس أخر في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس).

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.

الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه قداس الكنيسة شمامسة

