قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء مريم بطموه

صلى نيافة الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية طموه وتوابعها، قداس عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس بمقر المطرانية بطموه، وسط مشاركة الآباء الكهنة وحضور عدد كبير من شعب الإيبارشية.

عيد العذراء مريم

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، أمس، القداس الإلهي بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمركز المحمودية، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و ١١ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة شماس أخر في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس).

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.