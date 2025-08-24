مدير القوافل الطبية بـ«الصحة»: نستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات والخدمات مجانية

قال الدكتور محمد غباشي مدير عام القوافل الطبية بوزارة الصحة، إنّ القوافل الطبية من الخدمات المميزة جدًا التي تقدمها وزارة الصحة وتستهدف الأماكن البعيدة عن المستشفيات وفي القري والوديان والأماكن التي تكون في حاجة إلى الخدمات العلاجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا خطة معلنة كل 6 أشهر تغطي أغلب المناطق التي نستهدفها، كما أن القوافل العلاجية تقدم خدمة الكشف، كما ندعمها بوجود فحوصات معملية وأشعة عادية وأشعة سونار حتى يستطيع الطبيب أخذ القرار السليم تجاه المواطن في القافلة».

وتابع مدير القوافل الطبية في وزارة الصحة: «وفي حالة المريض الذي يحتاج إلى استكمال العلاج يجري تحويله لأقرب مستشفى، وكل هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني للمواطنين»، لافتا إلى أن القوافل الطبية تتميز بوجود لوجيستيات أهمها وجود عيادات متنقلة بها كل الأجهزة، فهي بمثابة مستشفى ميداني.