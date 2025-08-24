قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
د آية الهنداوي تكتب: فلسطين.. أرض من؟ التاريخ والعدل في مواجهة الإدعاء الصهيوني
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري
في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور
كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب
استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل
يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق
مرافق قطع وشه.. تفاصيل مؤلمة في واقعة ضرب طبيب بمستشفى سيد جلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعلام حوثي نقلا عن مسؤول: نؤكد ثباتنا على موقفنا المساند لغزة وعدم التراجع عن ذلك حتى وقف الحرب

غزة
غزة
علي مكي

أكد إعلام حوثي نقلا عن مسؤول: "نؤكد ثباتنا على موقفنا المساند لغزة وعدم التراجع عن ذلك حتى وقف الحرب"،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: "تزداد الأوضاع خطورة مع تتابع سقوط الضحايا جراء المجاعة والقتل اليومي بفعل القصف الإسرائيلي المستمر، وأعمال التدمير والنزوح القسري، الحالة الإنسانية تتدهور يومًا بعد يوم.

وأضاف الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية": "بحسب التقرير المرحلي للأمم المتحدة، وصلت مدينة غزة إلى المرحلة الخامسة في تصنيف الأمن الغذائي، ما يعني اشتداد الأزمة بشكل كبير.. لا يمكن الحديث عن تخفيف حدة المجاعة دون معالجة عدة قضايا، مثل زيادة كميات الغذاء المدخلة، وضمان استمرار تدفق المياه، والتعامل مع مشكلة النزوح وتوفير الحماية والمدن الآمنة للمدنيين."

وحول مدى تغطية الاحتياجات اليومية للسكان، أوضح الشوا: "الاحتياجات الحالية لا تغطي إلا حوالي 10% فقط من المتطلبات الأساسية للاستجابة الإنسانية، الاحتلال الإسرائيلي يهدد بإغلاق المعابر وحصار مدينة غزة بشكل كامل مع بدء عملية الاجتياح، ما سيمنع دخول المساعدات والمواد الأساسية، وهذا مؤشر خطير يعمق الأزمة الإنسانية، خاصة لأولئك الذين سيبقون في المدينة أو في وسط وجنوب القطاع الذين يعانون بالفعل من مستويات متقدمة من المجاعة."

وتحدث عن الوضع التعليمي قائلاً: "استهداف الاحتلال الإسرائيلي شمل المعلمين والطلاب ومرافق البنية التحتية التعليمية مثل المدارس والجامعات، حيث تم تدميرها جزئيًا أو كليًا، كما يمنع الاحتلال إدخال مستلزمات التعليم، ويعتبرها مواد غير ضرورية، في المقابل، تمكنت الشبكة مع شركائها من إنشاء مئات النقاط التعليمية داخل مراكز الإيواء، وهي عبارة عن خيام توفر التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى الفحص الطبي والتغذوي للطلاب."

وأشار إلى أن "العديد من هذه الخيام تقع في مناطق يُجبر الاحتلال على إخلائها، ما يجعل عملية التعليم في ظل الظروف النفسية الصعبة والتهديدات المستمرة عملية معقدة وخطرة."

غزة ضحايا فلسطين

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

أذكار المساء

حصن المسلم في الليل.. تعرف على أذكار المساء كاملة وفضل ترديدها

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة عن المولد النبوي طوال شهر ربيع الأول

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة نجاح ٦٨.٥٨٪

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

د.عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د.عادل القليعي يكتب: نعم نعاني من أزمة قيم طاحنة في واقعنا المعاصر !

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

