القبض على 3 سيدات أجانب يمارسن الرذيلة داخل شقة بالتجمع
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
فيديو

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

حادث ابو تلات
حادث ابو تلات
إيمان عبد اللطيف

كشفت والدة الفتاة رانسي تفاصيل مؤلمة عن واقعة غرق مجموعة من الطالبات على شاطئ أبو تلات بالعجمي، والتي كادت أن تودي بحياة ابنتها 

 وصرحت الأم بحرقة قلب: "بنتي كانت هتروح مني، وفي ناس تانية مفقودة للأسف".

شاهد الفيديو:


و​روت الأم تفاصيل الواقعة التي بدأت برحلة نظمتها إحدى الاكاديميات التعليمية الوهمية، لكنها تحولت إلى كابوس.

وأوضحت أن الأمواج كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي، وأن التيارات المائية القوية كانت تسحب الشباب بعيدًا عن الشاطئ. "رانسي نزلت المياه مع أصدقائها، وفجأة لاحظنا إنهم بيصرخوا وبيطلبوا المساعدة, الموج كان بيسحبهم جوه البحر".

​وأضافت الأم أن جهود الإنقاذ كانت محدودة في البداية، وهو ما زاد من خطورة الموقف وقالت: "المنقذين كانوا قليلين، والناس على الشاطئ حاولوا يساعدوا باللي يقدروا عليه, الحمد لله، فيه ناس شجعان قدروا يسحبوا بنتي وأصحابها من الموت".

​وأكدت والدة رانسي أن هناك شبابًا آخرين لم يتم العثور عليهم حتى الآن، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن مصيرهم.

وقالت: "سمعنا إن فيه أكتر من شخص لسه مفقودين, إحنا بندعي لهم من كل قلبنا إن ربنا ينجيهم".

ودعت الجهات المسؤولة إلى ضرورة تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير فرق إنقاذ مجهزة بشكل أفضل في هذه المناطق الخطرة.

 كما ناشدت المصطافين توخي الحذر الشديد وعدم النزول إلى البحر في الأماكن غير المخصصة للسباحة، خاصة في ظل تقلبات الطقس.


شاهد الفيديو:

ابو تلات حادث غرق

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

فيريرا

فيريرا: واثقون في تطور الفريق والصفقات الجديدة

سموحة

تجهيز لاعبي سموحة قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

شيكابالا

صراحته تستحق التقدير رغم رفض البعض.. الدردير يدافع عن شيكابالا

