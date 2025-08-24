بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

كشفت والدة الفتاة رانسي تفاصيل مؤلمة عن واقعة غرق مجموعة من الطالبات على شاطئ أبو تلات بالعجمي، والتي كادت أن تودي بحياة ابنتها

وصرحت الأم بحرقة قلب: "بنتي كانت هتروح مني، وفي ناس تانية مفقودة للأسف".

و​روت الأم تفاصيل الواقعة التي بدأت برحلة نظمتها إحدى الاكاديميات التعليمية الوهمية، لكنها تحولت إلى كابوس.

وأوضحت أن الأمواج كانت مرتفعة بشكل غير طبيعي، وأن التيارات المائية القوية كانت تسحب الشباب بعيدًا عن الشاطئ. "رانسي نزلت المياه مع أصدقائها، وفجأة لاحظنا إنهم بيصرخوا وبيطلبوا المساعدة, الموج كان بيسحبهم جوه البحر".

​وأضافت الأم أن جهود الإنقاذ كانت محدودة في البداية، وهو ما زاد من خطورة الموقف وقالت: "المنقذين كانوا قليلين، والناس على الشاطئ حاولوا يساعدوا باللي يقدروا عليه, الحمد لله، فيه ناس شجعان قدروا يسحبوا بنتي وأصحابها من الموت".

​وأكدت والدة رانسي أن هناك شبابًا آخرين لم يتم العثور عليهم حتى الآن، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن مصيرهم.

وقالت: "سمعنا إن فيه أكتر من شخص لسه مفقودين, إحنا بندعي لهم من كل قلبنا إن ربنا ينجيهم".

ودعت الجهات المسؤولة إلى ضرورة تكثيف عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير فرق إنقاذ مجهزة بشكل أفضل في هذه المناطق الخطرة.

كما ناشدت المصطافين توخي الحذر الشديد وعدم النزول إلى البحر في الأماكن غير المخصصة للسباحة، خاصة في ظل تقلبات الطقس.