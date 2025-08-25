استشهاد مصور صحفي في قصف للاحتلال استهدف مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل باستشهاد مصور صحفي في قصف للاحتلال استهداف مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة ما لا يقل عن 272 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين الضحايا، قضى ثمانية أشخاص نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بالمجاعة إلى 289 قتيلًا، بينهم 115 طفلًا منذ بداية النزاع، وفقا لما نشرته بترا -وكالة الأنباء الأردنية

ولفت التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المعونات الغذائية بلغ 19 قتيلاً و123 جريحًا خلال اليوم الماضي فقط.