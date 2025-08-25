قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
مهرجان جيلنا يهدي دورته الثانية لاسم الفنان الراحل لطفي لبيب

أوركيد سامي

في لفتة وفاء وتقدير لمسيرة أحد رموز الفن المصري أعلنت اللجنة العليا لمهرجان جيلنا الذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن اهداء الدورة الثانية من المسابقة الخاصة بالأفلام القصيرة و التصوير الفوتوغرافي لاسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا منذ اسابيع قليلة ، تاركاً خلفه رصيداً فنياً ثريا و إرثا من المواقف الداعمة للشباب و الفن الراقي.

وتنطلق فعاليات المهرجان في 7 أكتوبر 2025 بحفل الإفتتاح في قاعة النيل الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة ، حيث يتضمن الحفل تكريم اسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب الي جانب مجموعة من الفنانين و صناع السينما و المصورين المتميزين.

و علي مدار يومي 8 و 9 أكتوبر يشهد المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة من بينها عروض لأهم الأعمال المشاركة في المسابقة ، وندوات فنية و حوارية مع صناع الافلام و المصورين الشباب ، وجلسات نقاشية تتناول دور الفن في مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية.

يذكر أن الفنان الكبير لطفي لبيب توفي بعد صراع مع المرض،  في يوم 30 يوليو.

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

