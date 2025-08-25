مهرجان جيلنا يهدي دورته الثانية لاسم الفنان الراحل لطفي لبيب

في لفتة وفاء وتقدير لمسيرة أحد رموز الفن المصري أعلنت اللجنة العليا لمهرجان جيلنا الذي يقام تحت رعاية المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن اهداء الدورة الثانية من المسابقة الخاصة بالأفلام القصيرة و التصوير الفوتوغرافي لاسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا منذ اسابيع قليلة ، تاركاً خلفه رصيداً فنياً ثريا و إرثا من المواقف الداعمة للشباب و الفن الراقي.

وتنطلق فعاليات المهرجان في 7 أكتوبر 2025 بحفل الإفتتاح في قاعة النيل الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة ، حيث يتضمن الحفل تكريم اسم الفنان القدير الراحل لطفي لبيب الي جانب مجموعة من الفنانين و صناع السينما و المصورين المتميزين.

و علي مدار يومي 8 و 9 أكتوبر يشهد المهرجان عدداً من الفعاليات المتنوعة من بينها عروض لأهم الأعمال المشاركة في المسابقة ، وندوات فنية و حوارية مع صناع الافلام و المصورين الشباب ، وجلسات نقاشية تتناول دور الفن في مواجهة التحديات الاجتماعية والنفسية.

يذكر أن الفنان الكبير لطفي لبيب توفي بعد صراع مع المرض، في يوم 30 يوليو.