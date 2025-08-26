تراجع الأسواق الآسيوية مع ضغوط من أسهم التكنولوجيا والتعدين

تراجعت الأسهم الآسيوية في تعاملات الثلاثاء، متتبعة خسائر "وول ستريت"، وسط ضغوط على أسهم التكنولوجيا وترقّب نتائج أرباح "إنفيديا".

وانخفض مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 0.9%، وتراجع مؤشر توبكس بالنسبة ذاتها، فيما فقد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 1%.



كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.2%، بينما استقر مؤشر سي إس آي 300 الصيني مرتفعًا بنحو 0.1% قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

وفي أستراليا، هبط مؤشر إيه إس إكس 200 بنسبة 0.6% مع ضغوط من أسهم التعدين، في حين انخفض مؤشر نيفتي 50 الهندي 0.7%، وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة 0.3%.

واستقرت الأسهم الصينية قرب أعلى مستوياتها في سنوات متعددة، إذ ارتفع مؤشرا شنجهاي المركب وسي إس آي 300 بنسبة 0.1% لكل منهما.