الأنبا عمانوئيل يترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس لويز عياد

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس لويز عياد، باسم الأب لويز، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بجراجوس.

وفي كلمته، أشار الأب المطران إلى الفارق بين الخدمة، والسلطة التي تظهر في طلب يعقوب ويوحنا، ابني زبدي اللذان طلبا من الرب يسوع أن يكون واحدًا عن يمينه، والآخر عن يساره، بينما يعلمنا يسوع أنه جاء ليَخدم لا ليُخدم.

وأكد راعي الإيبارشيّة أن مهمة الكاهن الرعوية في افتقاد شعبه، مختتمًا كلمته بتهنئة الكاهن المحتفى به، كما شكر نيافته جميع المشاركين في القداس الاحتفالي.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب لويز عياد، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.