رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

أقامت إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح عددًا من النهضات الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء في كنائس الإيبارشية، وكانت النهضة الكبرى بكنيسة السيدة العذراء بمقر المطرانية بالزقازيق على مدى خمسة عشر يومًا، بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.

رسامة شمامسة جدد

وأقيمت صلاة عشية العيد بمشاركة نيافته، وسط حضور كبير من الآباء الكهنة والشمامسة والشعب الذي امتلأت به أرجاء الكنيسة داخلًا وخارجًا. وأعقبها قداس العيد، حيث رسم نيافته ٢٤ شماسًا في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بقرية السجن، قطاع الفتح بمديرية التحرير، حيث تعد هذه الزيارة هي الأولى لنيافته لقطاع الفتح بمديرية التحرير بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٤ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٨ آخرين شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

بعد انتهاء القداس الإلهي، وزع نيافته الهدايا على الخريجين من أبناء الكنيسة، كما تفقد منشآت الكنيسة وخدماتها، وتقابل أيضًا مع بعض السادة المسؤولين الذين حضروا للترحيب بنيافته.

وشارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها وشعبها.