قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
مريت بمحنة صعبة.. أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية
دعاكم كان هو الدواء.. أنغام توجه رسالة مؤثرة لجمهورها بعد أزمتها الصحية
نجاة 4 أشخاص بأعجوبة بعد انقلاب ملاكي في ترعة بسوهاج.. صور
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة والعشرين من مصر إلى قطاع غزة
أنغام: كنت بدعي ربنا إني أكمل مع ولادي.. ومشتاقة أشوف جمهوري على المسرح
مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"
هل ترث المطلقة من زوجها السابق؟.. الإفتاء: في حالة واحدة
إيران تسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية لمراقبة وقود بوشهر وسط ضمانات أمنية مشددة
ماليزيا: استهداف مستشفى ناصر في غزة جريمة حرب وإمعان في استهداف الصحافة
مركز المناخ: أمواج بارتفاع 4 أمتار وراء مأساة أبو تلات وغرق أسرة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بهذه الكليات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية عن الكليات المتاحة لهم عبر تنسيق الجامعات و شروط اختبار القدرات وطريقة تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية.

 

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 


رسمياً، ينطلق التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في اختبارات القدرات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ويبدأ يوم الخميس 28 أغسطس على أن ينتهي 1 سبتمبر 2025. 

خطوات تسجيل الرغبات الدبلومات الفنية  

  • الدخول إلى بوابة التنسيق الإلكتروني الرسمية التابعة للحكومة المصرية
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح.
  • إدخال رمز التحقق المرئي لضمان أمان البيانات.
  • فتح صفحة إدخال الرغبات بعد تسجيل الدخول.
  • اختيار الكليات والمعاهد المرغوبة حسب التخصص.
  • ترتيب الرغبات بحسب الأولوية والتفضيل الشخصي.
  • مراعاة القواعد الجغرافية لتوزيع الطلاب على المحافظات.
  • تعديل وترتيب الرغبات عدة مرات خلال فترة التسجيل حتى انتهاء المهلة.
تنسيق الدبلومات الفنية 

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية2025 

ومن بين الكليات التي يقبلها طلاب الدبلومات:

 كليات التجارة

كليات التربية النوعية

كليات الزراعة

 كليات الهندسة (بشروط محددة وخاصة بالطلاب الحاصلين على دبلوم الصنايع 5 سنوات)

كليات السياحة والفنادق

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي. 

كما تتوافر أمامهم فرص للالتحاق بالمعاهد العليا والمعاهد الفنية الحكومية والخاصة التي تقدم برامج دراسية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات بواقع 69.7% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 97.2% وفني صحي قد تسجل أقل 95% وتربية 91% وتجارة 94% لنظام الخمس سنوات للصناعي والتجاري.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97.3% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

اختبار القدرات امتى؟

كما أعلن مكتب التنسيق بأن التسجيل لاختبارات القدرات سيبدأ اعتبارًا من يوم الخميس 28 أغسطس 2025، ويستمر حتى الإثنين 1 سبتمبر 2025،  هذه الفترة الزمنية تتيح للطلاب تقديم طلباتهم وتنظيم ترتيبات استعدادهم قبل بدء أداء الاختبارات فعليًا للعديد منزالكليات مثل الفنون التطبيقية و الفنون الجميلة.

كليات تحتاج اختبار القدرات

كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون) في جامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا. 
• كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر. 
• كليات الفنون التطبيقية في جامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور. 


شروط اختبار القدرات 

يجب أن يكون المتقدم طالبًا في المدارس الفنية أو المعاهد الفنية الصناعية، سواء النظام الخماسي أو الثلاثي، وأن يكون حاصلًا على مؤهله عام 2025، وبالشهادة المصرية.

الحد الأدنى للقبول هو حصول الطالب على 75% من المجموع الكلي.

يعتمد اختيار المتقدمين في هذه المرحلة على ترتيب درجاتهم ضمن المقاعد المتاحة، وفقًا لتحديد المجلس الأعلى للجامعات.

يجب أن يتم التقديم عبر رابط التنسيق الرسمي المخصص، ووفقًا للتعليمات الفنية والأمنية المتعلقة بالتسجيل.

طريقة التسجيل لاختبارات القدرات 2025–2026

  1. الدخول إلى موقع تنسيق القبول الجامعي عبر الرابط المباشر
  2. تسجيل الدخول باستخدام "رقم الجلوس" و"الرمز السري".
  3. التحقق من البيانات الشخصية مثل رقم الجلوس وكود التنسيق واسم الطالب.
  4. اختيار نوع القدرة المطلوبة من القائمة المتاحة أمامك.
  5. دفع رسوم الاختبار عبر وسائل الدفع الإلكترونية (البطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات الائتمان أو منافذ السداد الإلكتروني) هذا شرط لاستكمال الحجز.
  6. طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على تفاصيل الاختبار، موعده، ومكان إجرائه.
تنسيق الجامعات الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد